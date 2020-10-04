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Spor Altınordu Teknik Direktörü Eroğlu: "Oyun sistemimizin sürekli geliştiğini görüyoruz"
Spor

Altınordu Teknik Direktörü Eroğlu: "Oyun sistemimizin sürekli geliştiğini görüyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-10-04 10:55:32 -
Altınordu Teknik Direktörü Eroğlu: "Oyun sistemimizin sürekli geliştiğini görüyoruz"

İZMİR (AA) - TFF 1. Lig'de Ankaraspor'u 2-0 mağlup eden Altınordu'nun teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, oyun sistemlerinin sürekli geliştiğini söyledi.

Eroğlu, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, milli maç arasına galibiyetle girmenin çok önemli olduğunu belirtti.

İlk 4 haftada 3 galibiyet aldıklarını hatırlatan Eroğlu, şunları kaydetti:

"Oyun sistemimizin sürekli geliştiğini görüyoruz. Rakibimiz, transferi son anda açan, genç ve oldukça dirençliydi. Fazla pozisyon şansı tanımadan, merkeze toplar indirerek etkili olduk. Dirence karşı bir an bile geri adım atmadık. Golü bulduktan sonra işimiz çok kolaylaştı, ikinci gol ise her şeyi bitirdi. Çok sayıda pozisyonun ve ikili mücadelenin olduğu bir karşılaşma oldu. Bana göre gecenin en önemli anlamı, galibiyetten çok, sistemin oturduğunu görmek."

Ligde ilk 4 haftada 9 puana ulaşan İzmir temsilcisi, lige verilecek aranın ardından Adanaspor'la deplasmanda karşılaşacak.

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