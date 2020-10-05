Altınordu, kaleci Osman Ertuğrul Çetin'i transfer etti

İZMİR (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu, Fenerbahçe 19 Yaş Altı Takımı'ndan kaleci Osman Ertuğrul Çetin'i kadrosuna dahil etti.

Altınordu Kulübünden yapılan açıklamaya göre, 3 yıllık sözleşme imzalanan Osman Ertuğrul Çetin, teknik direktör Hüseyin Eroğlu tarafından A takım kadrosuna alındı.

Görüşlerine yer verilen icra kurulu başkanı Barış Orhunbilge, son 3 yılda kaleciler Berke Özer, Erce Kardeşler, Muhammet Taha Tepe ve Ozan Can Oruç'u Türk futboluna kazandırdıklarını belirtti.

Ertuğrul'un da genç, gelişime açık ve yetenekli bir kaleci olduğunu kaydeden Orhunbilge, "İnşallah önümüzdeki yıllarda Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder gibi Avrupa’nın 5 büyük ligine göndereceğimiz oyuncular arasında yer alır. Bu transferin gerçekleşmesini sağlayan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, sportif direktör Emre Belözoğlu ve Fenerbahçe Futbol Akademisi Genel Koordinatörü Tahir Karapınar’a çok teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

Genç kaleci Ertuğrul Çetin de gözlerini açtığı Fenerbahçe'den kendisini Avrupa'ya kadar taşıyacağına inandığı Altınordu'ya transfer olmanın gurur verici olduğunu dile getirdi.

Altınordu'nun gençlere her zaman en iyi fırsatı tanıyan bir kulüp olduğunu vurgulayan Ertuğrul Çetin, "Milli takıma kazandırılan oyuncular, gelişim liglerindeki başarılar, Türkiye ve Avrupa futboluna armağan edilen gençler, bunun en iyi göstergesi. Umarım ben de bu isimler arasında yer alırım." değerlendirmesinde bulundu.



