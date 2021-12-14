Altınordu, Burak İnce'ye galibiyetle veda etti!

Spor Toto 1. Lig'in 17. haftasında Altınordu 2-0 geriye düştüğü müsabakada Kocaelispor'u 3-2 mağlup etti.

Altınordu'da 84. dakikada Recep Aydın'ın kullandığı penaltı vuruşunu değerlendiremedi. Kaleci Korcan Çelikay, kullanılan penaltıda topu kontrol etmeyi başardı.

Burak İnce'ye omuzlarda veda!

Altyapısından yetiştiği Altınordu'dan Almanya ekibi Arminia Bielefeld'e transfer olan Burak İnce, Spor Toto 1. Lig'deki son maçına çıktı.

Altınordu'dan yapılan paylaşımda "Golünü attı, 3 puanı getirdi ve 12 yaşında bir çocukken başlayan serüven için veda vakti geldi. Her şey için teşekkürler Burak!" ifadelerine yer verildi.

Alman kulübü ve Altınordu'nun resmi sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada Bielefeld'in Burak İnce ile 2025 yılına kadar sözleşme imzaladığı belirtilmişti.

Ümit Milli futbolcu Burak İnce de yaptığı açıklamada, Arminia Bielefeld'e transfer olduğu için çok mutlu olduğunu belirterek, şunları kaydetmişti:

"Bundesliga benim her zaman hayalimdi. Almanya'ya geldiğim için çok mutluyum. Bundesliga, Avrupa'nın en büyük 5 liginden birisi. Bielefeld genç oyunculara önem veren bir kulüp. Burada kendimi geliştireceğime çok inanıyorum. Bu ligde hiçbir şey kolay olmayacak ama kendime çok güveniyorum. Hocalarımla beraber daha iyi bir seviyeye geleceğim."

Altınordu: 3 - Kocaelispor: 2

Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu

Hakemler: Furkan Aksuoğlu, Muhammet Yumak, Emrah Ünal

Altınordu: Ali Emre Yanar, Furkan Metin (Dk. 79 Rıdvan Koçak), Rahmi Salih Kaya, Volkan Fındıklı, Ali Dere, Hüsamettin Yener, Metehan Yılmaz (Dk. 46 Kürşad Sürmeli), Muzaffer Kocaer (Dk. 79 Recep Aydın), Kenan Fakılı (Dk. 65 Feyttullah Gürlük), Burak İnce (Dk. 86 Yusuf Yalçın Arslan), Ahmet Dereli

Kocaelispor: Korcan Çelikay, Semih Karadeniz, Coelho, Mehmet Taş, Atila Turan, Pereira, Mandjeck, Cisse, Benhur Keser (Dk. 60 Yiğitali Bayrak), Diop (Dk. 80 Mevlüt Erdinç), Tisdell (Dk. 66 İsa Nalbant)

Goller: Dk. 16 Diop, Dk. 22 Pereira (Kocaelispor) Dk. 45+3 Ahmet Dereli (Penaltıdan), Dk. 69 Kürşad Sürmeli, Dk. 74 Burak İnce (Altınordu)

Sarı kartlar: Dk. 14 Semih Karadeniz, Dk. 38 Atila Turan, Dk. 45+1 Korcan Çelikay (Kocaelispor), Dk. 75 Furkan Metin, Dk. 79 Kürşad Sürmeli, Dk. 86 Ali Dere, Dk. 88 Ali Emre Yanar, Dk. 90+2 Feyttullah Gürlük (Altınordu)