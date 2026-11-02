Muhalefet hasedinden çatlayacak: Altın Stevie'in sahibi oldu!

"Bu çerçevede yürüttüğümüz çalışmalar, şeffaflık anlayışı doğrultusunda kamuoyuyla paylaşılıyor. Öncelikli konularımıza ilişkin içerikleri oluştururken, Avrupa Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (ESRS) doğrultusunda çifte önemlilik (double materiality) yaklaşımını esas aldık. Böylece hem faaliyetlerimizin çevre ve toplum üzerindeki etkilerini hem de sürdürülebilirlik konularının Avrasya Tüneli için doğurduğu risk ve fırsatları birlikte değerlendirdik." Raporun GRI Standartları'na uygun olarak hazırlandığına dikkati çeken Gücüyener, söz konusu süreci Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlaması Standartları'na (TSRS) hazırlık aşaması olarak değerlendirdiklerini ve bu doğrultuda faaliyetlerini gözden geçirdiklerini aktardı.