Muhalefet hasedinden çatlayacak: Altın Stevie'in sahibi oldu!

"YÜRÜTTÜĞÜMÜZ ÇALIŞMALAR, ŞEFFAFLIK ANLAYIŞI DOĞRULTUSUNDA KAMUOYUYLA PAYLAŞILIYOR" Açıklamada törendeki görüşlerine yer verilen Avrasya Tüneli Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Murat Gücüyener, çevresel, sosyal ve ekonomik etkileri bütüncül bir yaklaşımla ele alan sürdürülebilirlik çalışmalarını düzenli olarak raporladıklarını belirtti. Gücüyener, sürdürülebilirlik yaklaşımlarının enerji verimliliği, emisyon yönetimi, insan sağlığı ve güvenliği, paydaş katılımı, kullanıcı memnuniyeti ve toplumsal fayda başlıklarını kapsadığını vurgulayarak, şunları kaydetti: