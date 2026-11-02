  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Conceicao İstanbul’a geliyor! Kuyt da Fenerbahçe’nin Liverpool maçı 11'ini netleştiriyor Okyanusun ortasında şaşırtıcı keşif! 4 bin metrelik dev uçurum Muhalefet hasedinden çatlayacak: Altın Stevie'in sahibi oldu! Gören dönüp bir daha bakıyor! Akgöl sonbaharda bambaşka Yıldız adayı gösterilen o isim için Trabzonspor bu hafta içinde İsveç'te: Abdoulaye Doumbia Görme engelli öğrencilere hizmet: Braille alfabeli Kur’an hediyesi Balık tüketenler bu ayrıntıya dikkat: A vitamininden Omega-3 yağ'a kadar zengin! Seçim için tek bir formülü paylaştı Emir Sarıgül’ün milyonlarca dolar itirafı harekete geçirdi! Savcılık Özel için soruşturma başlattı Florida Valisi’nden düşen uçağa füze benzetmesi: ABD halkı güvenlik manyağı oldu!
Ekonomi
6
Yeniakit Publisher
Muhalefet hasedinden çatlayacak: Altın Stevie'in sahibi oldu!

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Muhalefet hasedinden çatlayacak: Altın Stevie'in sahibi oldu!

Avrasya Tünelinin başarısı küresel alana yayıldı. 2024-2025 Sürdürülebilirlik Raporu, Stevie Uluslararası İş Ödülleri'nde “En İyi Sürdürülebilirlik Raporu” kategorisinde Altın Stevie Ödülü'ne layık görüldü.

#1
Foto - Muhalefet hasedinden çatlayacak: Altın Stevie'in sahibi oldu!

Şirketten yapılan açıklamaya göre, bu yıl 23. kez düzenlenen Stevie Uluslararası İş Ödülleri, dünya genelinde iş dünyasındaki başarıları ödüllendiriyor. Program kapsamında her yıl 60'tan fazla ülkeden kurum ve bireylerin yaptığı çok sayıda başvuru değerlendirilirken, yönetim, teknoloji, müşteri hizmetleri ve sürdürülebilirlik gibi farklı alanlarda verilen ödüller, çeşitli ülkelerden bağımsız sektör uzmanlarının yer aldığı jüri kurullarının değerlendirmeleri sonucunda sahiplerini buluyor.

#2
Foto - Muhalefet hasedinden çatlayacak: Altın Stevie'in sahibi oldu!

Avrasya Tüneli'nin 2024-2025 Sürdürülebilirlik Raporu, "Yayınlar" (Publication) ana kategorisinin "En İyi Sürdürülebilirlik Raporu" (Best Sustainability Report) alt kategorisinde Altın Stevie Ödülü'ne layık görüldü. Küresel Raporlama Girişimi (GRI) standartlarına uygun olarak hazırlanan ve raporlama süreci çifte önemlilik değerlendirmesiyle desteklenen rapor, kurumsal yönetişimden kamu sağlığı ve güvenliğine, operasyonel verimlilikten çevresel sürdürülebilirliğe kadar farklı alanlardaki çalışmaları ve performansı bütüncül bir yaklaşımla ele alıyor.

#3
Foto - Muhalefet hasedinden çatlayacak: Altın Stevie'in sahibi oldu!

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen ve Avrasya Tüneli Sürdürülebilirlik Komitesi üyelerinin de katıldığı törende, Avrasya Tüneli'nin ödülünü Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Murat Gücüyener aldı. Avrasya Tüneli, 2023 dönemini kapsayan ilk sürdürülebilirlik raporunun ardından 2024 ve 2025 yıllarını kapsayan ikinci raporunu Temmuz 2026'da yayımladı. Bu kapsamda işletmenin çevresel, sosyal ve yönetişim alanlarındaki performansı, kaydettiği gelişmeler ve geleceğe yönelik hedefleri paydaşlarla paylaşıldı.

#4
Foto - Muhalefet hasedinden çatlayacak: Altın Stevie'in sahibi oldu!

"YÜRÜTTÜĞÜMÜZ ÇALIŞMALAR, ŞEFFAFLIK ANLAYIŞI DOĞRULTUSUNDA KAMUOYUYLA PAYLAŞILIYOR" Açıklamada törendeki görüşlerine yer verilen Avrasya Tüneli Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Murat Gücüyener, çevresel, sosyal ve ekonomik etkileri bütüncül bir yaklaşımla ele alan sürdürülebilirlik çalışmalarını düzenli olarak raporladıklarını belirtti. Gücüyener, sürdürülebilirlik yaklaşımlarının enerji verimliliği, emisyon yönetimi, insan sağlığı ve güvenliği, paydaş katılımı, kullanıcı memnuniyeti ve toplumsal fayda başlıklarını kapsadığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

#5
Foto - Muhalefet hasedinden çatlayacak: Altın Stevie'in sahibi oldu!

"Bu çerçevede yürüttüğümüz çalışmalar, şeffaflık anlayışı doğrultusunda kamuoyuyla paylaşılıyor. Öncelikli konularımıza ilişkin içerikleri oluştururken, Avrupa Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (ESRS) doğrultusunda çifte önemlilik (double materiality) yaklaşımını esas aldık. Böylece hem faaliyetlerimizin çevre ve toplum üzerindeki etkilerini hem de sürdürülebilirlik konularının Avrasya Tüneli için doğurduğu risk ve fırsatları birlikte değerlendirdik." Raporun GRI Standartları'na uygun olarak hazırlandığına dikkati çeken Gücüyener, söz konusu süreci Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlaması Standartları'na (TSRS) hazırlık aşaması olarak değerlendirdiklerini ve bu doğrultuda faaliyetlerini gözden geçirdiklerini aktardı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Azılı Türkiye düşmanı Michael Rubin: Türkiye, Hindistan’da iç savaş çıkaracak
Dünya

Azılı Türkiye düşmanı Michael Rubin: Türkiye, Hindistan’da iç savaş çıkaracak

Yunan basınındaki çıkan bir habere göre; Türkiye ve Pakistan, Hindistan’daki Müslümanları ayaklanmaya hazırlıyor. Ankara ve İslamabad’ın Hin..
İslam düşmanlığı sınav binasına kadar sıçradı! Kocaeli'de din görevlisi adayına skandal takke engeli!
Eğitim

İslam düşmanlığı sınav binasına kadar sıçradı! Kocaeli'de din görevlisi adayına skandal takke engeli!

Kocaeli Cahit Elginkan Anadolu Lisesi'nde düzenlenen Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) sınavında skandal bir olay yaşandı.
Sanat kisvesi altında ahlaksızlık: Tiyatro sahnesindeki rezalete tepki yağdı
Aktüel

Sanat kisvesi altında ahlaksızlık: Tiyatro sahnesindeki rezalete tepki yağdı

Toplumsal yapıyı ve aile kurumunu hedef alan yayınlarıyla bilinen dizilerle gündeme gelen Evrim Alasya, bu kez tiyatro sahnesinde sergilenen..
Suudi Bakan'dan gündemi sarsacak sözler! 'Sıradaki hedefleri Türkiye'
Dünya

Suudi Bakan'dan gündemi sarsacak sözler! 'Sıradaki hedefleri Türkiye'

İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Rızai, Suudi Bakan Halid bin Selman'ın kendisine, İsrail'in askeri ve siyasi baskı hatlarında ..
Galatasaray'da şok istifa! İkinci başkan Metin Öztürk: Terbiyem el vermez
Spor

Galatasaray'da şok istifa! İkinci başkan Metin Öztürk: Terbiyem el vermez

Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk görevlerinden istifa ettiğini açıkladı. Öztürk, “Yönetim Kurulu toplantımızda gerçekleşen, fiili sal..
BBP Genel Başkanı Destici: En düşük emekli maaşı en az 40 bin lira olmalıdır
Ekonomi

BBP Genel Başkanı Destici: En düşük emekli maaşı en az 40 bin lira olmalıdır

Abdullah Çatlı'nın Nevşehir’deki kabrini ziyaret ederek gül bırakıp Kur’an-ı Kerim okuyan Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa D..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23