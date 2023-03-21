Altının uçuşu durdu

ABD ve AB'deki bankacılık sorunları ve altının 2000 dolar zirvesine çıkmasıyla ilgili olarak, bugün sabah saatlerinde altın fiyatlarında yorulma işaretleri görülmeye başladı.

Saat 08:40 civarında 1981 dolar seviyesinden işlem görülürken, bu durum bankacılık sektöründeki sorunların genel bir çöküş yaratmayacağı beklentilerinden kaynaklanıyor.

Hükümetlerin hızlı müdahalesi, bankaların kendi aralarında örgütlenerek batmakta olan bankalara destek vermesi ve reel sektörün iflas etmemesi, bankacılık sektörüne dair soru işaretlerinin yavaş yavaş ortadan kalkmasına neden oluyor.

Altın fiyatları güne şöyle başladı:

Uluslararası piyasalarda ons altın 1981 dolara el değiştirirken, iç piyasada gram altın 1212 liraya alıcı buluyor.

Spot piyasada altın satış fiyatları;

Çeyrek altın 2020 lira

Yarım altın 4039 lira

Cumhuriyet altını 8048 lira

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