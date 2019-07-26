Altının ons fiyatı son 6 yılın zirvesinde

ABD ile Çin arasında devam eden ticaret savaşları, ABD Başkanı Donald Trump’ın siyasi riskleri artıran açıklamaları, gelişmiş ülke merkez bankalarının “güvercin” tutumu ve artan jeopolitik riskler, altının ons fiyatını son 6 yılın zirvesine çıkardı. Küresel piyasalarda artan risk algısından korunmak isteyen yatırımcılar, rezerv para ekonomilerinde yaşanan ekonomik sıkıntılar ve merkez bankalarının talebi altının fiyatını artıran etkenler arasında bulunuyor.

New York Fed Başkanı John Williams’ın geçen haftaki konuşmasında “güvercin” sinyallerle 50 baz puan faiz indirim beklentisinin güçlenmesi sonucu altının ons fiyatı, Mayıs 2013’ten bu yana en yüksek seviyesini gördü. Fed’in yıl sonuna kadar 3 kez faiz indirimine gideceği beklentisinin yüzde 58 civarına ulaşmış olması da altının ons fiyatını destekleyen unsurlardan biri oldu. Geçen yılın tamamında yüzde 1,6 değer kaybeden ons altın, geçen hafta 1.453 dolar seviyesine kadar yükselerek son 6 yılın zirvesini gördü.