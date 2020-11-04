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Ekonomi Altının kilogramı 517 bin 500 liraya geriledi
Ekonomi

Altının kilogramı 517 bin 500 liraya geriledi

Yeniakit Publisher
2020-11-04 16:56:10 -
Altının kilogramı 517 bin 500 liraya geriledi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 517 bin 500 liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 512 bin lira, en yüksek 523 bin 850 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,7 azalışla 517 bin 500 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 317 milyon 237 bin 304,96 lira, işlem miktarı ise 2.559,94 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 323 milyon 598 bin 207,74 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk Katılım Bankası, Demas Kuyumculuk İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret, Goldtrans Hediyelik Eşya Ticaret, Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 521.300,001.899,55
En Düşük 512.000,001.875,00
En Yüksek523.850,001.906,00
Kapanış517.500,001.903,50
Ağırlıklı Ortalama 516.145,421.882,63
Toplam İşlem Hacmi (TL)1.317.237.304,96
Toplam İşlem Miktarı (Kg)2.559,94
Toplam İşlem Adedi106


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