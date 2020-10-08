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Ekonomi Altının kilogramı 482 bin 350 liraya yükseldi
Ekonomi

Altının kilogramı 482 bin 350 liraya yükseldi

Yeniakit Publisher
2020-10-08 17:06:39 -
Altının kilogramı 482 bin 350 liraya yükseldi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 482 bin 350 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 476 bin lira, en yüksek 482 bin 350 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 3,5 artışla 482 bin 350 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 830 milyon 582 bin 191,86 lira, işlem miktarı ise 1.754,38 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 841 milyon 456 bin 62,41 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Ziraat Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası, Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Intl Hrm Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 466.000,001.890,10
En Düşük 476.000,001.848,00
En Yüksek482.350,001.895,00
Kapanış482.350,001.848,00
Ağırlıklı Ortalama 480.928,781.880,33
Toplam İşlem Hacmi (TL)830.582.191,86
Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.754,38
Toplam İşlem Adedi83

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