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Ekonomi Altının kilogramı 464 bin liraya geriledi
Ekonomi

Altının kilogramı 464 bin liraya geriledi

Yeniakit Publisher
2020-11-18 16:58:53 -
Altının kilogramı 464 bin liraya geriledi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 464 bin liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 464 bin, en yüksek ise 472 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,64 düşüşle 464 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 2 milyar 998 milyon 157 bin 646,92 lira, işlem miktarı ise 6.435 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 3 milyar 9 milyon 707 bin 665,42 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Demaş Kuyumculuk, Goldtrans Hediyelik Eşya Ticaret, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Turan Kıymetli Madenler ve Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:


STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 467.000,001.888,75
En Düşük 464.000,001.868,00
En Yüksek472.000,001.884,50
Kapanış464.000,001.868,30
Ağırlıklı Ortalama 466.159,511.875,12
Toplam İşlem Hacmi (TL)2.998.157.646,92
Toplam İşlem Miktarı (Kg)6.435,43
Toplam İşlem Adedi127
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