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Ekonomi Altının kilogramı 463 bin 300 liraya yükseldi
Ekonomi

Altının kilogramı 463 bin 300 liraya yükseldi

Yeniakit Publisher
2020-08-24 16:50:48 -
Altının kilogramı 463 bin 300 liraya yükseldi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 463 bin 300 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 455 bin 550, en yüksek ise 464 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,23 yükselişle 463 bin 300 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 655 milyon 636 bin 498,21 lira, işlem miktarı ise 3.663 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 704 milyon 35 bin 160,58 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Has Kıymetli Madenler, Standart Kıymetli Madenler ve Ziraat Bankası şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 457.660,00 1.937,00
En Düşük 455.550,00 1.928,45
En Yüksek 464.500,00 1.962,00
Kapanış 463.300,00 1.953,20
Ağırlıklı Ortalama 459.081,67 1.942,73
Toplam İşlem Hacmi (TL) 1.655.636.498,21
Toplam İşlem Miktarı (Kg) 3.662,72
Toplam İşlem Adedi 99

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