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Ekonomi Altının kilogramı 459 bin liraya yükseldi
Ekonomi

Altının kilogramı 459 bin liraya yükseldi

Yeniakit Publisher
2020-12-02 17:32:47 -
Altının kilogramı 459 bin liraya yükseldi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 459 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 454 bin 750 lirayı, en yüksek ise 461 bin 800 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,5 yükselişle 459 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 891 milyon 106 bin 422,71 lira, işlem miktarı ise 1.951,72 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 915 milyon 724 bin 258,74 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Turan Kıymetli Madenler, Has Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Bankası, Vakıf Katılım Bankası, Nadir Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti Yetkili Müessesi şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:


STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış 456.900,001.809,70
En Düşük 454.750,001.800,00
En Yüksek461.800,001.833,45
Kapanış459.000,001.825,15
Ağırlıklı Ortalama 458.805,081.812,40
Toplam İşlem Hacmi (TL)891.106.422,71
Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.951,72
Toplam İşlem Adedi69
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