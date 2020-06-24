İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 391 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 388 bin 940 lira, en yüksek 392 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,80 artışla 391 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 577 milyon 716 bin 744,80 lira, işlem miktarı ise 4.131,27 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 trilyon 591 milyon 226 bin 781,89 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Demas Kuyumculuk İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret, Goldtrans Hediyelik Eşya Ticaret, Nil Kıymetli Madenler Ticareti şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: