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Ekonomi

Altının kilogramı 380 bin 300 liraya geriledi

Yeniakit Publisher
2020-05-21 16:58:29 -
Altının kilogramı 380 bin 300 liraya geriledi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 380 bin 300 liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 378 bin 600 lira, en yüksek 383 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,52 azalışla 380 bin 300 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 30 milyon 641 bin 431,90 lira, işlem miktarı ise 2.769,04 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 45 milyon 323 bin 1,37 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Nadir Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 382.300,001.743,00
En Düşük 378.600,001.735,00
En Yüksek383.000,001.753,85
Kapanış380.300,001.735,00
Ağırlıklı Ortalama 380.441,421.743,93
Toplam İşlem Hacmi (TL)1.030.641.431,90
Toplam İşlem Miktarı (Kg)2.769,04
Toplam İşlem Adedi48

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