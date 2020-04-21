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Ekonomi

Altının kilogramı 374 bin 600 liraya geriledi

2020-04-21 16:48:13 -
Altının kilogramı 374 bin 600 liraya geriledi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 374 bin 600 liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 374 bin 600 lira, en yüksek 380 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,77 azalışla 374 bin 600 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 433 milyon 702 bin 709,97 lira, işlem miktarı ise 1.171 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 403 milyon 702 bin 709,92 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Troy Kıymetli Madenler ve İş Bankası şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 377.500,001.684,30
En Düşük 374.600,001.671,00
En Yüksek380.000,001.697,00
Kapanış374.600,001.671,00
Ağırlıklı Ortalama 376.985,631.686,41
Toplam İşlem Hacmi (TL)433.702.709,97
Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.170,81
Toplam İşlem Adedi55

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