İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 261 bin liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 260 bin 900 lira, en yüksek 261 bin 750 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,45 azalışla 261 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 156 milyon 239 bin 184,97 lira, işlem miktarı ise 597,54 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 161 milyon 33 bin 528,04 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Troy Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası ve Uğuras Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: