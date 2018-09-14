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Altının kilogramı 235 bin 800 liraya düştü

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda standart altının kilogramı 235 bin 800 liraya geriledi.

14 Eylül 2018 Cuma 18:14
Altının kilogramı 235 bin 800 liraya düştü

Altın piyasasında, en düşük 234 bin, en yüksek ise 236 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 3,20 düşüşle 235 bin 800 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 168 milyon 355 bin 388,31 lira, işlem miktarı ise 687 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 170 milyon 390 bin 388,62 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Troy Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi, Vakıf Katılım Bankası, Nadir Döviz ve Kıymetli Maden, Albaraka Türk Katılım Bankası şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

 STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış239.000,001.206,00
En Düşük234.000,001.204,00
En Yüksek236.000,001.213,00
Kapanış235.800,001.205,00
Ağırlıklı Ortalama235.550,001.206,00
Toplam İşlem Hacmi (TL)168.355.388,31 
Toplam İşlem Miktarı (Kg)687,49 
Toplam İşlem Adedi34
Haber Tarihi: 14 Eylül 2018 Cuma 18:14
  1. İstanbul
  2. Altının Kilogramı
  3. KMKTP
  4. ekonomi
  5. piyasalar

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