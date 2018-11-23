İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 209 bin lira oldu.

Altın piyasasında, en düşük ve en yüksek 209 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü yatay seyrederek 209 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 183 milyon 46 bin 193,42 lira, işlem miktarı ise 877 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 185 milyon 759 bin 929,06 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Rona Döviz ve Kıymetli Maden, Troy Kıymetli Madenler ve Nadir Döviz ve Kıymetli Madenşeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS Önceki Kapanış 209.000,00 1.228,80 En Düşük 209.000,00 1.221,80 En Yüksek 209.000,00 1.228,40 Kapanış 209.000,00 1.223,65 Ağırlıklı Ortalama 209.000,00 1.224,48 Toplam İşlem Hacmi (TL) 183.046.193,42 Toplam İşlem Miktarı (Kg) 877,22 Toplam İşlem Adedi 37







