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Altının kilogramı 209 bin lira oldu

23 Kasım 2018 Cuma 17:08
Altının kilogramı 209 bin lira oldu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 209 bin lira oldu.

Altın piyasasında, en düşük ve en yüksek 209 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü yatay seyrederek 209 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 183 milyon 46 bin 193,42 lira, işlem miktarı ise 877 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 185 milyon 759 bin 929,06 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Rona Döviz ve Kıymetli Maden, Troy Kıymetli Madenler ve Nadir Döviz ve Kıymetli Madenşeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:


STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış209.000,001.228,80
En Düşük 209.000,001.221,80
En Yüksek209.000,001.228,40
Kapanış209.000,001.223,65
Ağırlıklı Ortalama 209.000,001.224,48
Toplam İşlem Hacmi (TL)183.046.193,42
Toplam İşlem Miktarı (Kg)877,22
Toplam İşlem Adedi37



Haber Tarihi: 23 Kasım 2018 Cuma 17:08
  1. Altının Kilogramı
  2. KMKTP

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