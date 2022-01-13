Altının kaderini belirleyecek gizli detay!

Dünya Altın Konseyi, ABD Merkez Bankası Fed’in daha önceki sıkılaşma döngüsünde de noktasal grafiğin daha şahin bir görünüme işaret ettiğini fakat gerçekleşen faiz artırımlarının öngörülenden daha az olduğunu belirtti.

Finansal piyasalardaki beklentilerin ve özellikle tahvil faizlerinin altın fiyatları üzerinde tarihsel olarak kuvvetli bir etkisi olduğunu belirten konsey, Fed’in sıkılaşma döngüsü başlamadan önceki aylarda altın fiyatlarının görece düşük bir performans sergilediğini ifade etti.

Fed’in ilk faiz artırımını gerçekleştirmesinden sonraki üç ayda ise altının görece üstün performans sergilediğini belirten kuruluş, ABD hisse piyasalarının faiz artırımları öncesinde iyi performans gösterdiğini fakat faiz artışları sonrasında altının gerisinde kaldığına dikkat çekti.

HSBC Fed faiz artırımlarını inandırıcı bulmamıştı

Bloomberg yayınına katılarak FED'in tutanaklarında faiz artırımıyla ilgili kullandığı agresif ifadeleri yorumlayan HSBC Sabit Getirili Enstrümanlar Araştırma Birimi Yöneticisi Steven Major 2 sene içinde 6 faiz artırımını inandırıcı bulmadığını belirterek bunun sözlü yönlendirme olabileceğini düşündüğünü belirtmişti.

Major konuşmasında, "Şahsi fikrim, eğer faiz artırımına başlarlarsa bu çok fazla olmayacak ve sözlü yönlendirmeler, faiz artırımının amaçladığı şeyin bir kısmını zaten sağlıyor. Bunun yanında odaklanılması gereken iki şey daha var. Bunlar da riskli varlıklar tarafında ne olacağı ve FED'in buna ne tepki vereceği. Bunun FED'in politikalarının bir başka yönüyle alakası olacağını söyleyebilirim. O da bilanço. Şayet bilançoda daha hızlı bir şekilde daralma yaşanırsa riskli varlıklar için daha büyük bir problem oluşturacağından faiz artırımının beklenenden daha düşük bir seviyede kalmasına neden olabilir" demişti.

kaynak:bloomberg