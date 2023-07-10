Altının gramı için uzaman isim çarpıcı yorum yaptı: Tarih vererek uyardı! Altın ve dolar Fed'e kilitlendi!

Piyasalar, Mayıs ayındaki bir artışı atladıktan sonra Temmuz toplantısında Fed’in faiz artırımlarına dönüşünü fiyatlıyor. Son anket verileri, ABD ekonomisinin büyümeyi sürdürmek için hizmet sektörüne giderek daha fazla bağımlı hale geldiğini ve enflasyonun yapışkanlığını tüketici ve finansal odaklı hizmetlerde yoğunlaştırdığını gösterdi.

S&P Global PMI verileri, Haziran ayı rakamlarının inatçılığı devam ettireceğini gösteriyor. Ankete göre, mal ve hizmetler için uygulanan ortalama fiyatlar, salgından önceki on yılda görülen ortalamanın oldukça üzerinde kalan artış oranının Haziran ayında yeniden keskin bir şekilde arttı.ABD’de enflasyon bu Çarşamba saat 15:30’da açıklanacak.

Kişisel Youtube kanalı üzerinden konuşan Tuna Kaya, gram altının halen yüzde 50 indirimli olduğunu ve alım için fırsat oluşturduğunu söyledi.

Kaya yaptığı açıklamada, "Altının 1800'ün üzerinde kalması önemli. Ons altının yıl ortasında 2200 seviyesini göreceğini düşünüyoruz. Gram altında 1100 seviyesi alım için fırsat bölgesi. Orta ve uzun vade düşünenler alabilir. Dolar artık 28'li seviyelerden fiyatlanıyor. Bu yönüyle gram altın yüzde 50 indirimli durumda. Ons altının 2200 dolara gelmesi, doların 26-28 liralara çıkması gram altını çok iyi seviyelere getirecektir" dedi.

Tuna Kaya, geçtiğimiz sene yaptığı açıklamada, "2023 yılında ons tarafı 3 bin doları görebilir. Altında önemli bir kırılmanın eşiğine geldik. Küresel riskler, enflasyon durumu. Altın, enflasyondan korunma anlamında büyük önem taşıyor. Bunun yanında dolar/TL'deki gelişmeler gram altını 2 bin liralara getirebilir. 2023 yılında ise 3 bin lirayı görebiliriz. Altın yatırım ve portföyde bulunması gereken araçlardan biri olarak dikkat çekiyor. Bu yüzden altınımıza sıkı sıkı sarılmalıyız" ifadelerini kullanmıştı.

DOLAR ENDEKSİNDE SON DURUM

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Piyasalarda geçen haftaki ABD istihdam verilerinin etkisi devam ediyor. Verilerin son yılların en küçük artışını kaydetmesinin ardından yatırımcılar ABD faiz oranının daha ne kadar gerekli olacağını yeniden hesaplarken, dolar endeksi bugün 103'ün altında kaldı.

ALTIN HAFTAYA NASIL BAŞLADI?

Ons altın fiyatının yönü haftanın ilk saatlerinde aşağıyı gösteriyor. Güne 1.928 dolardan başlayan uluslararası fiyat göstergesi, 1.920 doların altına sarktı.

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10 gram altın ne kadar?

10 gram altın, 10 Temmuz 2023 Pazartesi günü 16.150 TL’den işlem görmektedir.

Çeyrek altın fiyatı ne kadar?

Çeyrek altın, alış 2.616 TL, satış 2.669 TL. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 2.649 TL. 20 TL yükseliş gerçekleşti.

Cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?

Cumhuriyet altını, alış 10.768, satış 10.877 TL. Geçen hafta cumhuriyet altının satış değeri 10.793. 84 TL yükseliş gerçekleşti.

Yarım altın fiyatı ne kadar?

Yarım altın, alış 5.232 TL, satış 5.339 TL. Geçen hafta yarım altının satış değeri 5.298 TL. 41 TL yükseliş gerçekleşti.

Tam altın fiyatı ne kadar?

Tam altın, alış 10.537 TL, satış 10.680 TL. Geçen hafta tam altının satış değeri 10.596 TL. 84 TL yükseliş gerçekleşti.

Reşat altın fiyatı ne kadar?

Reşat altın, alış 10.550, satış 10.657 TL. Geçen hafta reşat altının satış değeri 10.573 TL. 84 TL yükseliş gerçekleşti.

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