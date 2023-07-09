Elinde, bankada, yastık altında gram altını olanlar dikkat! İslam Memiş'in son sözleri, olay tahmin: Buna yatırın

Elinde altını ve dolar olanlar dikkat. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş yatırımcıların paralarını iki katlaması için bir tahminde bulundu. Altın ve dolar kurundaki güncel piyasaya dair düşündüklerini belirten İslam Memiş, yatırımcıların kar elde etmesi için yönlerini nereye yöneltmeleri gerektiğini belirterek yaptığı analizlerin yatırım tavsiyesi olmadığını belirtti.

Borsa üzerinde yabancı yatırımcı tahmini yapılırken dolarda yükseliş ve düşüş üzerindeki ihtimallerle Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, hedef noktasını gösterdi. Gram altının 1800 seviyelerine geleceğini söyleyen Memiş, ilk değerlendirmesini yaptı.

Altın ve doları olanlar dikkat! Ünlü ekonomist tarih vererek uyardı: Paranızı katlamak için buna yatırım yapın

Borsa İstanbul'da yabancı yatırımcı tahmini yapılırken, dolar kurunda meydana gelecek muhtemel yükseliş ve düşüşleri kaleme alan Ünlü ekonomist İslam Memiş yatırımcıların odaklanması gereken hedefi belirtti. Gram altının 1800 seviyelerini test edeceğini söyleyen Memiş, yaptığı analizleri tüm yatırımcılar ile paylaştı.

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Elindeki parayı değerlendirmek ya da katlamak için yatırımcılar en çok 'Dolara mı yoksa altına mı yatırım yapmalıyız?' sorularının yanıtlarını internette araştırıyor. İslam Memiş tam bu noktada yatırıcımlara ilaç olacak türden bir analiz yazısı kaleme aldı.

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Euro dolar paritesinin 1.0874 seviyelerinde yer aldığı şu süreçte Memiş, yatırım aracının Euro olması gerektiğini belirtti.

Dolar 28 TL olduğunda Euro'nun 30 TL'yi test edip hatta geçebileceğini belirten Memiş, böyle bir durum olduğu vakit elinde TL olanların beklemede kalmasını isteyerek dolarda çekilme yaşanacağını öne sürdü.

Temmuz ayı içerisinde 1860-1960 dolar aralığında takip edeceğini ifade eden Memiş,

Gram altın TL piyasası üzerinde 1622-1632 seviyelerinde bulunuyor. Göbek seviyesi yılın ikinci yarısında başlanırken dolar kurunda ise 24 lira olması gerektiği belirtti. Bunun üzerine elinde TL'si olanların sabretmeleri gerektiği ve acele etmemeleri yönünde uyarılar yapıldı.

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