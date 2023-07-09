Dünyaca ünlü analist paylaştı! Piyasadaki altının artışına dair analizi: Altın şimdi bu rakamlara oynuyor

Değerli metalin artan tahvil getirileri karşısında gösterdiği dirençle birlikte altın piyasasındaki hava yavaş yavaş yükseliş tarafına kayıyor. Ancak bazı analistler, altın fiyatlarının kritik direnç seviyelerini aşması için yeterli momentum olmadığı konusunda uyarıda bulunmakta. En son Haftalık Altın Anketi, Wall Street analistleri arasında hafif bir yükseliş eğilimi olduğunu gösteriyor. Ancak bireysel yatırımcılar arasındaki duyarlılık dengeli. İyimserlikteki artış, piyasada iki hafta süren düşüş eğiliminin ardından geldi. İşte detaylar…

Altın fiyatları için beklentiler ne yönde?

İyileşen görünüm aynı zamanda altın fiyatlarının hafta boyunca hafif pozitif kazançlar görmesi ve fiyatın ons başına 1.900 doların üzerinde destek bulmasıyla üç haftalık bir kayıp serisini sona erdirmesiyle ortaya çıktı. Ağustos vadeli altın kontratları geçen haftaya kıyasla yüzde 0,20 artışla ons başına 1.933,30 dolardan işlem gördü. Phoenix Futures and Option başkanı Kevin Grady, mevcut ortamda altının yakın vadede yükselmek için yeri olduğunu söyledi. Bununla birlikte, FED’in para politikasının gelecekteki yoluna ilişkin netlik eksikliğinin birçok yatırımcıyı kenarda tuttuğunu da sözlerine ekledi. Analist, aşağıdaki ifadeleri söyledi:

Altın yatırımcıları bekleme modunda. 1.945 ila 1.955 dolar arasında çok fazla sıkışıklık var. Piyasaya biraz güven getirmek için bu alanın üzerine çıkmamız gerekiyor. Bunu yapmak için Fed’den biraz netliğe ihtiyacımız var. Eğer faiz artırımını tamamladıklarını söylerlerse, o zaman altının 2.000 dolara geri dönme şansı olduğunu düşünüyorum.

Ankette yükseliş beklentisi üst düzeyde

kriptokoin'nin derlediği haberde: Bu hafta Kitco News Altın Anketi’ne 19 Wall Street analisti katıldı. Katılımcılar arasında on analist ya da yüzde 53’ü yakın vadede değerli metal için yükseliş görüşündeydi. Aynı zamanda, beş analist ya da yüzde 26’sı gelecek hafta için düşüş eğilimi gösterirken, dört analist ya da yüzde 21’i fiyatların yatay seyredeceğini düşünüyor. Bu arada, online anketlerde 483 oy kullanıldı. Katılımcıların 182’si ya da yüzde 38’i altının önümüzdeki hafta yükseleceğini düşünüyor. Diğer 181 kişi ya da yüzde 37’si fiyatların düşeceğini söylerken, 117 kişi ya da yüzde 24’ü yakın vadede nötr olduğunu belirtti. Ankete göre, bireysel yatırımcılar altın fiyatlarının önümüzdeki hafta sonuna kadar ons başına 1.941 dolara çıkacağını düşünüyor.

Hangi veriler değerli metali etkiledi?

Saxo Bank emtia stratejisi müdürü Ole Hansen, 10 yıllık tahvil getirilerinin yüzde 4’ün üzerine çıkmasına rağmen piyasanın haftayı önemli bir ilk direnç noktasının üzerinde tamamlaması nedeniyle altında yükseliş eğiliminde olduğunu söyledi. “Altının önümüzdeki hafta 1930’un üzerinde yeni bir ivme bulup bulamayacağını görmek ilginç olacak. Ancak bu da bazı ek açıkları kapatmaya zorlayacak mı?” dedi. Bannockburn Global Forex’in genel müdürü Marc Chandler, altın fiyatlarının önümüzdeki hafta ons başına 1.955 dolar direncini test edeceğini düşündüğünü söyledi.

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Son dönemde altın konusunda nötr bir tutum sergileyen Adrian Day, zayıf işsizlik verilerinin FED’in sıkılaştırma döngüsünün sonuna hızla yaklaştığına dair artan beklentileri desteklemesi nedeniyle değerli metal için daha fazla yukarı yönlü potansiyel görüyor. Cuma günü erken saatlerde Çalışma İstatistikleri Bürosu, Haziran ayında 209.000 istihdam yaratıldığını ve ekonomistlerin 224.000 civarında istihdam artışı beklediği için beklentileri karşılamadığını söyledi. Day, aşağıdakileri söyledi:

En son ABD istihdam rakamları güçlü olarak müjdelense de aslında tahminlerin altındaydı, ancak piyasa artık bu ay başka bir faiz artışına razı olmuş durumda. Bu artık fiyatlandı ve piyasa son zamanlarda kaybettiği zeminin bir kısmını yavaş yavaş geri kazanabilir. Altının Haziran sonundaki satışlardan sonra toparlanması için daha kat etmesi gereken yol var.

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