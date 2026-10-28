Dolandırıcılıkla mücadelede yeni dönem! İki bakan DOLUNAY Projesi için bir araya geldi

Bakan Gürlek, sosyal hesabından "Siber dolandırıcılarla devletimizin bütün imkanlarıyla mücadele edeceğiz" başlığıyla yaptığı açıklamada, Bakan Çiftçi ile bir araya gelerek DOLUNAY Projesi kapsamında dolandırıcılıkla mücadelede atılacak adımları, Dolandırıcılıkla Mücadele Merkezinin kurulmasına yönelik hazırlıkları, mevzuat çalışmalarını ve iki bakanlık arasındaki işbirliklerini değerlendirdiklerini bildirdi.

Siber dolandırıcılıkla mücadelede şüphelilerin yakalanması kadar suçtan elde edilen haksız kazançların izinin sürülmesi ve mağdurların haklarının korunmasının önemli olduğunu vurgulayan Gürlek, şunları kaydetti:

"Dolandırıcılık yoluyla elde edilen haksız kazançların kısa sürede farklı banka hesaplarına, dijital cüzdanlara ve kripto varlıklara aktarılması, mağduriyetlerin giderilmesini zorlaştırmaktadır. DOLUNAY Projesi ile yapay zeka destekli analizler sayesinde şüpheli para hareketlerinin anlık olarak tespit edilmesini, hukuki süreçler çerçevesinde bu hareketlere hızla müdahale edilmesini ve suç gelirlerinin farklı hesaplara aktarılmasının önlenmesini hedefliyoruz. Bu doğrultuda İçişleri Bakanlığımız bünyesinde kurulması planlanan Dolandırıcılıkla Mücadele Merkezi ile Cumhuriyet başsavcılıklarımız, emniyet ve jandarma teşkilatlarımız, MASAK ve bankacılık sistemimiz arasındaki koordinasyonu güçlendireceğiz."

"DOLANDIRICILIK ŞEBEKELERİNE GÖZ AÇTIRMAYACAĞIZ"

Suç gelirlerinin takibini ve gerekli adli tedbirlerin uygulanmasını hızlandırarak adaletin tesisi, kamu düzeninin korunması ve milletin huzur ve güvenliğinin sağlanması için ortak mücadeleyi sürdüreceklerini belirten Gürlek, güçlü işbirliği için Bakan Çiftçi'ye teşekkür etti.

Bakan Gürlek, "Tıpkı sokaklarımızda suç örgütlerine karşı yürüttüğümüz mücadelede olduğu gibi siber dünyada da dolandırıcılık şebekelerine göz açtırmayacağız. Suçun işlendiği yer neresi olursa olsun, devletimizin bütün imkanlarıyla mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz." açıklamasında bulundu.

"DOLANDIRICILIKLA MÜCADELEDE TAVİZ YOK, REHAVET YOK, GERİ ADIM YOK"

İçişleri Bakanı Çiftçi de sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, "Haramilere siber vatanda geçit yok." vurgusunu yaptı.

Gürlek ile bir araya gelerek DOLUNAY Projesi kapsamında dolandırıcılıkla mücadelede atılacak adımları, mevzuat çalışmalarını, bakanlıklar arasındaki işbirliğini değerlendirdiklerini belirten Çiftçi, "İçişleri Bakanlığımız bünyesinde kurmayı planladığımız Dolandırıcılıkla Mücadele Merkezi ile suçla mücadelede yeni bir dönemin kapısını aralıyoruz." ifadesini kullandı.

Çiftçi, bugün siber dolandırıcılık suçlarına karışan şüphelileri yakalayıp adalete teslim ettiklerini ancak suçlular yakalansa bile farklı hesaplara aktarılan paranın mağdura geri kazandırılmasının her zaman mümkün olmadığını aktararak, şunları kaydetti:

"Oysa dolandırılan para buhar olup uçmuyor. Banka hesapları arasında el değiştiriyor, dijital cüzdanlara ve kripto varlıklara aktarılıyor. Bizim hedefimiz, yalnızca suçluları yakalamak değil, vatandaşımızın alın terini ve yılların birikimini de korumak. DOLUNAY ile işte bu para trafiğine zamanında müdahale etmeyi amaçlıyoruz. Hedefimiz, dolandırıcılık ihbarlarına ilk 18 dakika içerisinde müdahale etmek, yapay zeka destekli analizlerle şüpheli para hareketlerini anlık takip etmek ve hukuki süreçler çerçevesinde ilgili hesaplara bloke konulmasına yönelik mekanizmayı hızla işletmek."

Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Cumhuriyet savcılıkları, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve bankacılık sisteminin güçlü koordinasyonuyla dolandırıcılık şebekelerinin para trafiğini takip edeceklerini, vatandaşların mağduriyetini büyümeden önlemek için bütün imkanları seferber edeceklerini belirten Çiftçi, şu ifadelere yer verdi:

"Milletimizin helal kazancına göz diken dolandırıcılar şunu iyi bilsin, teknolojinin arkasına saklanarak hukuktan kaçamayacaksınız. Sokaklarımızda nasıl devriyedeysek siber vatanda da aynı kararlılıkla görev başındayız. Bu önemli mücadelede ortaya koyduğu güçlü işbirliği ve kıymetli katkıları dolayısıyla Adalet Bakanımız Sayın Akın Gürlek'e teşekkür ediyorum. Adalet ve İçişleri bakanlıklarımız olarak milletimizin hakkını ve hukukunu korumaya, suçluların peşini bırakmamaya kararlıyız. Dolandırıcılıkla mücadelede taviz yok, rehavet yok, geri adım yok."