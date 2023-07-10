Ben Bu Cihana Sığmazam'da şok gelişme ortaya çıktı: veda ediyor! Ünlü isimden yanıt gecikmedi

Ben Bu Cihana Sığmazam'da şoke eden başrol ayrılığı! Oyuncunun kendisi bizzat doğruladı: Üstlendiği 'Firuze Turan' karakteriyle adından söz ettiren Pelin Akil, Ben Bu Cihana Sığmazam'dan ayrılanlar kervanına katıldı.

Ünlü dizi "Ben Bu Cihana Sığmazam"ın yeni sezonu için heyecan verici gelişmeler yaşanıyor. Dizinin başrol oyuncusu ve yapımcısı olan Oktay Kaynarca, kısa bir Bodrum tatilinin ardından sete geri döndü.

Oktay Kaynarca, Güzel Adamlar Medya şirketindeki ortakları Onur Tan ve Seyfi Şahin ile yollarını ayırmıştı. Bundan dolayı artık “Ben Bu Cihana Sığmazam” dizisini kendi yapım şirketi olan KYN Yapım Production üzerinden ATV’de yayınlanacak olan Kaynarca, yeni sezon için hazırlıklara başladı. Dizinin adının değişip değişmeyeceği konusu netlik kazandı ve sevilen dizi aynı adıyla devam edecek.

Mustafa Şevki Doğan’ın yönetmenliğini üstlendiği dizinin hikayesi yenilenecek ve ekibe 20’den fazla yeni oyuncu katılacak. Pelin Akil ve Pelin Uluksar’ın veda ettiği diziye, eski ekipten Ebru Özkan, Burak Çelik, Ali Seçkiner Alıcı, Mina Derman, Batuhan Sezer, Ragıp Savaş ve Burak Altay gibi isimlerle devam edilecek. Dizide 2 yıllık bir zaman atlaması yaşanacak, bu da seyircilere yeni ve heyecan dolu yeni hikaye kolları sunacak.

ÖNE ÇIKAN VİDEO