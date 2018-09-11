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Altının gramı geriledi

Dün dolar kurundaki yükselişlere paralel 250 lirayı test eden altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 248,9 lira seviyelerinde dengelendi.

11 Eylül 2018 Salı 09:51
Altının gramı geriledi

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 248,9 lira seviyelerinde dengelendi.

Dün dolar kurundaki yükselişlere paralel 250 lirayı test eden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,79 primle 248,4 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, bugüne yatay seyirle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,20 primle 248,9 liradan işlem görüyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 408 lira, Cumhuriyet altını da 1.663 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında yatay bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışın hemen altında 1.195,6 dolardan işlem görüyor.

"AŞAĞI YÖNLÜ KIRILMA DAHA GÜÇLÜ"

AA Finans Analisti İslam Memiş, dün ABD'de veri akışının sakin olmasının etkisiyle altının ons fiyatında yatay bir seyir izlendiğini kaydetti.

Altının ons fiyatında yükselişlerin devamı için 1.197 dolar seviyesinin üzerinde kapanış gerçekleşmesi gerektiğini bildiren Memiş, "ABD-İran arasındaki gerilim ve ABD-Çin arasında yaşanan ticaret savaşlarına ilişkin açıklamalar devam ediyor. Diğer yandan İdlib, İran ve Irak gerginliği bölgede tansiyonun artmasına neden oluyor." değerlendirmesinde bulundu.

Memiş, bu gelişmelerle küresel piyasalarda risklerin yükseldiğini, dolayısıyla güvenilir liman olarak altına talebin artabileceğini belirterek, teknik açıdan ons altında 1.193 doların destek, 1.203 doların ise direnç olarak takip edileceğini dile getirdi.

Yurt içinde altının gram fiyatının, perşembe günkü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı öncesi temkinli duruşunu koruduğunu ifade eden Memiş, "TCMB’nin faiz kararından sonra ya aşağı yada yukarı yönlü kırılmalar görebiliriz. Biz, aşağı yönlü kırılma ihtimalini daha güçlü gördüğümüzden destek seviyelerini takip edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 11 Eylül 2018 Salı 09:51
  1. Altının gram fiyatı
  2. Kapalıçarşı
  3. Cumhuriyet altını
  4. ABD
  5. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası

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