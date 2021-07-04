Altının gram fiyatı ne kadar? Altın ne kadar? Gram altın çeyrek altın kaç para?

Altın fiyatları ne durumda? 4 Temmuz 2021 Pazar günü altın fiyatları alış ve satış fiyatı araştırılıyor. Gram altın fiyatı 498 liradan işlem görürken çeyrek altın alış fiyatı 805 TL olurken, çeyrek altının satış fiyatı ise 823 lirada işlem görmekte.

Altın fiyatları ne olur?

Altın düşer mi, çıkar mı? Altın ve para piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın fiyatlarının önümüzdeki süreçte düşecek mi, yükseleceke mi? sorusuna ilişkin açıklamalarda bulundu. İslam Memiş, altına yatırım yapanlara ilişkin orta ve uzun dönemde kazançlı çıkabileceklerini tahmin ettiğini söyledi. İşte İslam Memiş’in altın fiyatlarına ilişkin o açıklaması: “Fed, Eylül ayından itibaren 2022’nin ilk çeyreğinde faiz artırımına gideceğini güçlü bir ton ile açıklayabilir. Ondan sebep altının ons fiyatındaki gerileme hızlanabilir, düşüşler 1.680 dolar seviyesine kadar sürebilir diye tahmin ediyorum. Yılsonuna kadar altının ons fiyatında 1.680-1960 dolar aralığını takip edeceğim. Biz, altının gram fiyatında yükselişin şimdilik bitmediğini düşünüyorum. Altının gram fiyatında önce 540-560 devamında 580-600 lira aralığını görebiliriz. Düşüşlerde 490 lira seviyesini destek seviyesi olarak takip edeceğim. Altın fiyatları, orta ve uzun vade için yatırımcısını üzmeyebilir. Altının ons fiyatında her ne kadar baskılanma ihtimali kuvvetli olsa da altının gram fiyatı için dikkat etmekte fayda görüyorum."