Altının fiyatında düşüş

Altının fiyatında düşüş

Altının kilogram fiyatı 7 milyon 403 bin liraya düştü. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 7 milyon 415 bin liradan tamamlamıştı.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 7 milyon 403 bin liraya indi.

Altın piyasasında en düşük 7 milyon 290 bin lira, en yüksek 7 milyon 434 bin 999 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,2 düşüşle 7 milyon 403 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 7 milyon 415 bin liradan tamamlamıştı.

 

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 7 milyar 832 milyon 576 bin 952,55 lira, işlem miktarı ise 1062,90 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 9 milyar 41 milyon 277 bin 964,84 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Uğuras Kıymetli Madenler, Garanti BBVA, NMGlobal Kıymetli Madenler ile Altınbaş Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

