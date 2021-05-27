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Ekonomi Altını olanlar dikkat! Uzmanlardan kritik uyarı geldi
Ekonomi

Altını olanlar dikkat! Uzmanlardan kritik uyarı geldi

Doların küresel piyasalarda güçlenmesi ve ABD tahvil faizlerinin yükseliş yaşaması sonrası son günlerde yükselen ons altın bir miktar geri çekildi. Ancak analistler ons altının yeniden 1911 dolar seviyesini test edeceğini belirtiyor.

Yeniakit Publisher
2021-05-27 11:53:00 -
Altını olanlar dikkat! Uzmanlardan kritik uyarı geldi

Küresel piyasalarda altın fiyatları yeniden popüler hale geldi. Ons altındaki sıçrayışla birlikte dikkatleri üzerine çeken fiyatlar 1900 dolar seviyesinde denge bulmaya çalışıyor.

Geçtiğimiz gün ons altın 4.5 ayın en yüksek seviyesi olan 1912 dolara çıksa da uzun süre bu seviyesini koruyamadı.

Dolar ve ABD tahvili etkisi

ABD dolarının diğer para birimleri karşısında güçlenmesi ve ABD tahvil faizlerinin yükseliş yaşaması ons altın fiyatlarını aşağı çekti. Sabah saatlerinde 1900 dolar seviyesinde tutunmaya çalışan ons altın için uzmanlar ABD'de açıklanacak PCE verisinin önemli olduğunu söyledi.

 

Çekirdek Kişisel Tüketim harcamaları (PCE) Fiyat Listesi Besin ve Enerji haricinde mallar ve hizmetler satın alındığı zaman tüketiciler tarafından karşılaşılan enflasyon oranını belirlemesinden dolayı Fed'in farklı bir hamle yapma beklentisi hakim durumda.

Analistler ons altının yeniden 1911 dolar seviyesini test edeceğini belirtiyor. Destek seviyesi olarak ise 1864 ve 1877 dolar aralığını öne çıkarıyorlar.

Gram altında volatilite etkisi

Gram altın fiyatlarında ise dolarda oluşan volatilite güçlü duruş sergiletiyor. Dün 519.5 liraya kadar yükselen gram altın sabah saatlerinde 517 lira seviyesinden işlem görüyor.

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