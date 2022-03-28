Altını olanlar dikkat! Haluk Özdil bombayı patlattı: Gram altın o tarihte 1200 lira olacak

Altın fiyatlarına ilişkin önceki tahminleri tutan araştırmacı yazar Haluk Özdil'den gram altına dair sürpriz bir tahmin geldi.

Kişisel Youtube kanalı üzerinden konuşan Haluk Özdil, Haziran ayını işaret ederek önemli bir açıklama yaptı.

Özdil yaptığı açıklamada, "Altın Haziran başına kadar 1200 lira olacak. Hatta geçecek. Altının ons 1900’ü geçince artık dönüşü yok demiştim. Altının bundan sonra çıkacağı belli. Dünyada ve Türkiye’de savaş fiyatlanıyor. Savaş ekonomisinin en büyük aracı altındır. Savaş dönemlerinde kağıt paraların bir önemi kalmaz. Ne yazık ki bu tüm yaşananlar gıda fiyatlarında artışlara sebep olacaktır. Bir kıtlık net bir şekilde var. Türkiye mesela makarna üretimi için Ukrayna ile Rusya’dan gelen buğdaya muhtaç… Altın için benim önerim değil. Ama Haziran ayında altın 1200 lirayı geçecek. Altın için bir takım girişimler yapılmalı. Durumu olanlar bütçesi yettiği şekilde altını düşünebilirler ama dediğimiz gibi bu yatırım tavsiyesi değildir." ifadelerini kullandı.