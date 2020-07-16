Altını olanlar dikkat!
Stratejist Phillip Streible, altın fiyatlarının sene sonuna kadar tüm zamanların en yüksek seviyelerine kolayca ulaşabileceğini söyledi.
Stratejist Phillip Streible, altın fiyatlarının yıl sonuna kadar tüm zamanların en yüksek seviyelerine kolayca ulaşabileceğini ve 2.500 dolar olan uzun vadeli hedefinin görülebileceğini belirtti.
Kriptokoin'e göre; Streible, altında bir düzeltmenin görülmesini beklediğini söylese de, uzun vadede altın için yükseliş öngörüsünü değiştirmedi.