Altını olanlar dikkat!

Stratejist Phillip Streible, altın fiyatlarının yıl sonuna kadar tüm zamanların en yüksek seviyelerine kolayca ulaşabileceğini ve 2.500 dolar olan uzun vadeli hedefinin görülebileceğini belirtti.

Kriptokoin'e göre; Streible, altında bir düzeltmenin görülmesini beklediğini söylese de, uzun vadede altın için yükseliş öngörüsünü değiştirmedi.