  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi

Altını olanlar dikkat!

Stratejist Phillip Streible, altın fiyatlarının sene sonuna kadar tüm zamanların en yüksek seviyelerine kolayca ulaşabileceğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-07-16 16:20:00 - 2020-07-16 16:24:09
Altını olanlar dikkat!

Stratejist Phillip Streible, altın fiyatlarının yıl sonuna kadar tüm zamanların en yüksek seviyelerine kolayca ulaşabileceğini ve 2.500 dolar olan uzun vadeli hedefinin görülebileceğini belirtti.

Kriptokoin'e göre; Streible, altında bir düzeltmenin görülmesini beklediğini söylese de, uzun vadede altın için yükseliş öngörüsünü değiştirmedi.

Gram altın bugün kaç lira? 2020 Altın fiyatları güncel durum
Gram altın bugün kaç lira? 2020 Altın fiyatları güncel durum

Ekonomi

Gram altın bugün kaç lira? 2020 Altın fiyatları güncel durum

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Hyundai Accent
Satılık 2013 model Hyundai Accent

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı