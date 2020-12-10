Altını olan vatandaşlar dikkat: Eğer bu olursa...

Yatırımcılar son aylarda yaşanan hareketliliğin ardından "Altın fiyatları düşecek mi", "Altın fiyatları yükselecek mi" sorularına cevap arıyor.

Stratejist Yeliz Karabulut A Para'da yayına katılarak, "Altın yeniden yükseliş trendine mi döndü ya da altın fiyatları için düzeltme bitti demek için erken mi?" sorularına cevap verdi.

Karabulut, altın fiyatlarının mali teşvik beklentileriyle düştüğü seviyelerden yeniden yukarı yönlü hareket ettiğini belirterek, "Teşvik beklentilerinin etkisi net bir şekilde görünüyor ama önceki hareketlerle karşılaştırdığımız noktada ise dalga boyu daha düşük" ifadelerini kullandı.

"Bu seviyenin üzerinde tutunmaya devam etmesiyle tekrardan yükseliş hareketi beklenebilir"

Altın fiyatları için teknik seviyelerin iyi takip edilmesi gerektiğini vurgulayan Karabulut, "Ons altın fiyatları için 1800 dolar seviyesi 200 günlük üssel hareketli ortalamanın geçtiği noktalar. Bu seviyenin üzerinde tutunmaya devam etmesiyle tekrardan yükseliş hareketi beklenebilir" diye konuştu.

"1800 dolar seviyesinin altına gevşemesi durumunda çok ciddi bir satış baskısı gelebilir"

Uzman isim, "1800 dolar seviyesi yukarıda önemli bir direnç noktası. Aşağıda ise 1800 seviyesi önemli bir destek noktası. Ons altın fiyatları tekrardan 1800 dolar seviyesinin altına gevşemesi durumunda ise çok ciddi bir satış baskısı gelebilir. Hikâye itibariyle baktığımız noktada ise son teşvik paketleri olduğunu görüyoruz. Bunların gerçekleşmesi halinde altın fiyatları için ciddi bir realizasyon hareketi görebiliriz diye düşünüyorum" değerlendirmesinde bulundu.

"1620 dolarlara kadar düzeltme potansiyeli barındırıyor"

Stratejist Cüneyt Paksoy da altın fiyatları için değerlendirmelerde bulundu. Paksoy, ons altında 200 günlük ortalamanın 1800'ler civarında olduğunu ifade ederek, "Ons altın 1620 dolarlara kadar düzeltme potansiyeli barındırıyor" şeklinde konuştu.