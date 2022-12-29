Altını olan dikkat! İslam Memiş bu kez ezber bozdu: Bu yatırım aracı altından daha çok kazandıracak

Geçtiğimiz hafta altın piyasalarında esen Japonya Merkez Bankası’nın (BOJ) ardından haftanın ilk işlem günü itibari ile ABD enflasyon verileri fiyatları destekledi. BOJ, getiri eğrisi politikasını yukarı yönlü revize ederek doları baskı altına aldı. Bunun üzerine değerli metal fiyatları yukarı yönlü ivme yakaladı. Altın geçtiğimiz Salı son bir ayın zirvesine çıkarken haftanın diğer günleri dalgalı bir seyir izledi. Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş 2023 yılı altın ve gümüş piyasalarını TGRT Haber’de değerlendirdi.

Öte yandan Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, gelecek yıl altın ve gümüş piyasalarında yaşanması beklenen gelişmeleri aktardı. İslam Memiş şunları kaydetti:

Gram altın ve gram gümüş 2022 yılında yatırımcısına kazandıran enstrümanlar oldu. Ancak ons tarafında ciddi baskılanmalar oldu. 2023 yılında altın ve gümüş tarafında pozitif etki devam edecek. Özellikle yatırımcısı satış için çok aceleci davranmamalı. Amerika Merkez Bankası’nın faiz artırımı mart ayı itibarı ile bitecektir.”

Gümüş daha çok kazandıracak

“Gümüş için beklentimiz gram tarafından 20 ons tarafından 40 dolardı. Çok baskılandığı için çok manipüle edildiği için gerçek değerinin çok çok altında. 2023-2024 yıllarında gümüşün performansının altına kıyasla daha iyi olacağını tahmin ediyorum. Özellikle 2023 yılının ilk çeyreğinde gümüşte yeni ralliler bekliyorum.”

Yatırımlarınıza sahip çıkın

“2022 yılında faizle piyasaları oyaladılar. Fed faiz politikaları ile küresel piyasalarda çok önemli bir etki neden oldu. 2023 yılında çok oynak bir piyasa bekliyorum. Adeta bir kumar piyasası karşımızda olabilir 2023 yılında. Gelecek yıl yatırımcıların varlılarına sahip çıkması çok büyük bir öneme sahip olacaktır. Kafa karışıklığı ve belirsizlik çok olacaktır. Özellikle şirket resesyonla alakalı şirket batakları ve iflasları çok gelebilir. Vatandaşlarımızın ellerinde geldiğince tasarruflarına sahip çıkması, harcamalarına çok dikkat çekmesi gerekiyor. Herkes ayağını yorganına göre uzatsın. 2023 yılı insanların alım gücünün düşeceği bir yıl olacak.”