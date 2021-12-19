Altınekin, Yunak, Derbent, Ahırlı, Hadim Bozkır, Doğanhisar, Sarayönü, Yalıhüyük, Çeltik, Taşkent okullar tatil mi?
Konya’da hangi ilçelerde yarın okullar tatil? Bozkır’da yarın okullar tatil mi? Yunak yarın okullar tatil mi? Sarayönü yarın okullar tatil mi edildi? Konya'da etkili kar yağışı bazı ilçelerde eğitime ara verilmesine neden oldu. Konya'nın 7 ilçesinde eğitime kar engeli: Son dakika haberine göre Konya'dan kar tatili haberi geldi. 7 ilçede 20 Aralık Pazartesi yarın itibariyle eğitime bir gün ara verildi. Peki Konya’nın hangi ilçesinde yarın okullar tatil?
Altınekin’de yarın okullar tatil mi? Yarın Yunak’ta okullar tatil mi? Derbent yarın okullar tatil mi? Ahırlı, 20 Aralık yarın okul tatil mi, Hadim’de okullar yarın tatil mi? 20 Aralık Pazartesi yarın Bozkır’da okullar tatil mi?
Konya'da hayatı olumsuz yönde etkileyen yoğun kar yağışı nedeniyle bazı ilçelerde kar tatili kararı alındı. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay eğitime ara verilecek ilçeleri resmi Twitter hesabından paylaştı.
Konya’da hangi ilçelerde yarın okullar tatil?
Yarın Konya'da okullar tatil mi? Konya'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Altınekin, Yunak, Derbent, Ahırlı, Hadim Bozkır, Doğanhisar, Sarayönü, Yalıhüyük, Çeltik ve Taşkent ilçelerinde eğitime 20 Aralık tarihi itibariyle 1 gün süreyle ara verildi.