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Yerel Altındağlı gençlerden kızak keyfi
Yerel

Altındağlı gençlerden kızak keyfi

Altındağlı gençler, Elmadağ Kayak Merkezi'ne gitti. Gençlerin sevincine Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı da ortak oldu.

Yeniakit Publisher
2022-01-31 17:12:00 -
Altındağlı gençlerden kızak keyfi

Altındağlı gençler yarıyıl tatilini neşe dolu geçiriyor. Altındağ Belediyesi Gençlik Merkezi üyeleri, Elmadağ Kayak Merkezi'nde gönüllerince eğlendi. Gençlerin neşe dolu kahkahaları Elmadağ'da yankılandı. Gençler bembeyaz karlarda bol bol kartopu oynadı ve kızaklarla kaydı. Başkan Asım Balcı da, Altındağlı gençleri Elmadağ'da yalnız bırakmadı, onların coşkusuna ortak oldu.

Karne hediyesini hak ettiler

Altındağlı gençlerin dönem boyunca çok çalıştığını, emek verdiğini, bu nedenle de iyi bir karne hediyesini hak ettiğini söyleyen Başkan Balcı, "Altındağlı çocuklarımız tatili en iyi şekilde değerlendirsin, gönüllerince eğlensin istedik. Bu nedenle gençlerimizi gruplar halinde Elmadağ'a getiriyoruz. Burada karın tadını çıkarıyor, kızakla kayıyor, çok eğleniyorlar. Yüzleri güldüyse, mutlu oldularsa, biz de mutluyuz. Kendilerine şimdiden ikinci dönem için başarılar diliyorum." dedi.

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