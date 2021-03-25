Altında yeni strateji! Türkiye harekete geçti

Türkiye'nin, altın madeni potansiyeli 6 bin 500 ton dolayında bulunuyor. Bunun yaklaşık bin 500 tonu rezerve dönüştürüldü. 2020 yılında altın üretiminde Cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldı. 42 ton üretim yapıldı. Türkiye'nin, 5 yılda üretiminin kademe kademe artırılması ve yıllık 100 tona çıkartılması hedefleniyor.

Koronavirüs salgınının küresel ekonomilerde yarattığı güven sorunu, altın talebini de üretimini olağanüstü derece artırdı. Türkiye'nin altın ithalatı zirve yaptı. Yıllık 25 milyar dolar olarak kayıtlara geçti. Daha önce yıllık 10 milyar dolar düzeyinde bulunuyordu. Yıllık üretim de 2.5 milyar dolar oldu.

Altında yeni strateji

Habertürk'te yer alan habere göre, Türkiye, altın arama ve üretiminde yeni bir hamleye hazırlanıyor. Altın üretimi, makro ekonominin önemli bileşeni ya da öğesi olarak öne çıkacak.Altın Madencileri Derneği Başkanı Mehmet Yılmaz, Türkiye'nin yıllık altın üretiminin 42 ton olduğunu anımsatarak, "Geçen yıl 2.5 milyar dolarlık üretim yapıldı. 25 milyar dolarlık da ithalat. Türkiye'de, yeni dönemde altın üretimi makro ekonominin önemli bir unsuru olacak. Bunun iki yönü ya da boyutu var. Arama ve yatırımda izin süreç ve prosedürlerinin hızlandırılması ve sonuçlandırılması. İkincisi de üretim. Üretimde, projelerin desteklenmesi" diye konuştu.

400 tonluk rezerv için 20 yeni proje

Yılmaz, 20 yeni projenin bulunduğunu belirterek, "Bu projeler, Enerji Bakanlığı'ndan izin aldı. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın izinleri bekleniyor. Bu sahalarda kanıtlanmış altın rezervi yaklaşık 350-400 ton" diye konuştu.

Merkez Bankası'nın altın alımı

Türkiye'de, yurt içinde 18 işletme altın üretimini aralıksız sürdürüyor. Üretilen altının tamamı, 4 rafineride saf hale getiriliyor. Merkez Bankası, 2017 yılından 2020 yılının son çeyreğine dek Türkiye'de üretilen altının tamamını Londra'da geçerli uluslar arası ons fiyatı üzerinden Türk Lirası ödeyerek satın aldı.

Yılmaz, Merkez Bankası'nın bir süredir yerli üretim altını almadığını belirterek, "Ekim ayından bu yana alımı kesti. Yaklaşık 20 ton altın" dedi.Yılmaz, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın diğer merkez bankalarıyla paralel hareketinin söz konusu olduğunu söyledi. Yılmaz, yerli üretim altını yasa gereği borsaya kote yetkili kuruluşların aldığını söyledi.