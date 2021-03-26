Altında yatırımcıyı endişelendiren gelişme

Altın, yatırımcıların 10 yıl vadeli ABD Hazine tahvili faizi görünümüne odaklanmasıyla haftayı kayıpla kapatmaya doğru ilerlerken, gram altın dolar/TL'deki yükseliş sonrası haftayı kazançla kapatmaya hazırlanıyor.

Altın fiyatları, yatırımcıların tahvil faizi görünümü ve ekonomileri yeniden vuran koronavirüs salgınına odaklanmasıyla bu haftayı kayıpla kapatmaya doğru ilerliyor. Gram altın ise hafta başından bu yana yüzde 8’den fazla yükseliş kaydetti.

10 yıl vadeli ABD Hazine tahvili faizi, haftaya yüzde 1,70 seviyesinden başladıktan sonra hafta içerisinde yüzde 1,58 seviyesine kadar gerilemişti. ABD 10 yıllıkları haftayı yüzde 1,62 faiz oranıyla kapatmaya hazırlanıyor.

Hazine Bakanı Janet Yellen ile birlikte Senato Bankacılık Komitesi’ne sunum yapan Powell, ABD 10 yıllık Hazine tahviliyle ilgili sorulara ise faizlerdeki yükselişin daha parlak bir ekonomik görünümü yansıttığı ve endişeye gerek olmadığı cevabını vermişti.

Başkan Joe Biden, Nisan ayı sonuna kadar 200 milyon doz daha aşı için hedef koydu. Fakat ABD’de koronavirüs vakaları artmaya devam ederken aylar süren düşüşten sonra normale dönüşte bir gerileme yaşanıyor.

Ons altın fiyatı

Altın, son 10 haftanın 6’sını kayıpla kapatırken son iki haftayı yükselişle kapatmıştı. Yılın ilk ayını da kayıpla kapatan ons altın, Mart ayında hala kayıp bölgesinde bulunuyor.

Haftaya 1.745 dolar civarında başlayan ons altın tahvil faizinin yükseleceğine dair beklentilerle haftayı yüzde 1,1 düşüşle 1.726 dolar civarından kapatmaya doğru ilerliyor.

Gram altın fiyatı

Geçen haftayı 405 TL civarında kapatan gram altın, hafta başında Dolar/TL ’deki yükselişle birlikte 470 TL’ye kadar ulaşmıştı. Dolar/TL’deki geri çekilme ve küresel altın fiyatlarındaki düşüşle birlikte 442 TL civarına kadar gerileyen gram altın, haftayı yüzde 8’den fazla yükselişle kapatmaya doğru ilerliyor.