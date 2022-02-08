Altında güvenli liman yükselişi! İşte son rakamlar

Altın fiyatları, Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan gerilimin jeopolitik riskleri artırması ve güvenli limana olan talebin artmasıyla toparladı. Gram altın ise küresel altın fiyatları ve Dolar/TL ’deki yükselişle 800 TL sınırında.

Fransa Başkanı Emmanuel Macron ve mevkidaşı Vladimir Putin pazar günü gerçekleştirdikleri görüşmede önemli bir ilerleme kaydedemedi. ABD Başkanı Joe Biden ise Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesi halinde Kuzey Akım 2 Boru Hattı ile ilgili sürecin daha fazla devam etmeyeceğini belirti.

Piyasalar ise Fed’in baharda art arda iki faiz artırımı gerçekleştirmesini fiyatlamaya başladı. Bloomberg’in opsiyon kontratlarının fiyatlamasından yaptığı hesaplamalara göre, traderlar Mart ve Mayıs ayında25 baz puanlık faiz artırımına kesin gözüyle bakarken Mart ayında yüzde 40 ihtimalle 50 baz puanlık bir artırım olacağını düşünüyor.

Ons altın fiyatı

Ons altın, geçen haftaya 1.791 dolar seviyesinde başladıktan sonra iniş çıkışlara rağmen haftayı 1.808 dolar seviyesinde kapatmıştı. Yeni haftaya da hafif bir yükselişle başlayan değerli metal, salı günü kazançlarını artırarak 1.821 dolar civarında bulunuyor.

Gram altın fiyatı

Gram altın, geçen hafta 766 TL’ye kadar geriledikten sonra kademeli bir yükselişle 792 TL’ye kadar tırmanmıştı. Geçen haftayı 788 TL civarında kapatan gram altın, küresel altın fiyatları ve dolar kurundaki yükselişle 797 TL seviyesinde bulunuyor.