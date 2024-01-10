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Ekonomi Altında gözler ABD enflasyon verisinde
Ekonomi

Altında gözler ABD enflasyon verisinde

Yeniakit Publisher
2024-01-10 09:41:00 -
Altında gözler ABD enflasyon verisinde

Ons altın ABD'de yarın açıklanacak enflasyon verisini bekliyor. Fiyatlar yatay bir şekilde hareket ederek 2029 dolar seviyesinde işlem görüyor

Ons altın ABD'de yarın açıklanacak enflasyon verisini bekliyor. Fiyatlar yatay bir şekilde hareket ederek 2029 dolar seviyesinde işlem görüyor
Altın fiyatları, yatırımcıların ABD enflasyon verisi öncesinde temkinli davranmasıyla yatay seyir izliyor.

Ons altın, erken saatlerde 2032 dolara doğru yaşanan hareketin ardından düne göre sadece yüzde 0,07 artışla 2029,84 dolardan işlem görüyor.

KCM Trade baş piyasa analisti Tim Waterer, "2023'ün sonunda tanık olduğumuzun aksine, ABD doları ve tahvil getirilerindeki istikrarın bir kombinasyonu, altın fiyatına etkili bir şekilde fren uyguladı" dedi.

ABD'de manşet enflasyonun aralık ayında %0,2, yıllık bazda ise %3,2 arttığın tahmin ediliyor.

Waterer, "Verilerdeki herhangi bir yumuşama işareti altın fiyatı için bir nimet olabilir" dedi.
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Analistler, ons altın için ilk destek olarak bugün de 2017 doları işaret ediyorlar. Buranın kırılması halinde 2002 dolara doğru geri çekilme olabilir. 2017 doların üzerinde kalındığı sürece ise 2035 ve 2047 doların hedefleneceği belirtiliyor.

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