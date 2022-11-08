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Ekonomi Altın fiyatlarında ani yükseliş! Bir anda fırladı
Ekonomi

Altın fiyatlarında ani yükseliş! Bir anda fırladı

Altın fiyatları ABD'deki kongre ara seçim sonuçları öncesinde bir anda olağan dışı bir şekilde yükselmeye başladı.

Yeniakit Publisher
2022-11-08 23:02:00 - 2022-11-08 23:06:54
Altın fiyatlarında ani yükseliş! Bir anda fırladı

Altın piyasasında hareketli anlar yaşanıyor. Altın, Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda günü 1000 lira seviyelerinden kapatırken ABD'deki ara seçimler öncesinde tekrar ve büyük bir hızla yükselişe geçti.

Gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları

Altının gram fiyatı, an itibarıyla 1024 lirada işlem görüyor. Çeyrek altın 1.686 lira, Cumhuriyet altını da 6.726 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı da 1.720 dolar seviyelerine yaklaşmış durumda.

Günü 1000 lira seviyelerinde kapatmıştı

Altının onsu, uluslararası piyasalarda 8 Kasım Salı günü akşam saat 18.30 sularında 1.710 dolardan işlem görüyordu. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,30 kazançla 1 milyon liradan tamamladı.

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