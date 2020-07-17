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Ekonomi

Altıncıların yüzü gülüyor

Hem pandemi döneminde hem de yeni normalde prim yapan güvenli liman altına rağbet yoğun. Zira bin 820 dolara dayanan ons altın ile 400 lirayı geçen gram altın yatırımcısını memnun etti. İlk 6.5 ayda altının ons fiyatının yüzde 20, gram fiyatının ise yüzde 17 artışı küresel likidite bolluğuna bağlanıyor.

Yeniakit Publisher
2020-07-17 10:50:00 -
Altıncıların yüzü gülüyor

Yatırım stratejistleri, altında ibrenin yukarı yönlü olduğuna işaret ederek, “Ancak yakında kâr satışları başlayabilir. Alış ile satış fiyatında gerileme görülebilir” tahminlerini paylaşıyorlar. Altının yeniden ralli yapacağına dikkati çeken aynı stratejistler, “Yatırımcı acele etmemeli. Hemen karar vermemeli. Panik alımından kaçınmalı. Altın fiyatları aşağıya geldiğinde alım yapmalı” ifadelerini kullanıyorlar.

Yüzde 182 prim yapmıştı

Altına yatırım yapan pişman olmadı. 2008-2009 krizine altın rekorla girmişti. Krizin en şiddetli aşaması bu çıkışı bir süreliğine tersine döndürmüştü. Bin 30 dolardan 680.80 dolara kadar düşmüştü. 2008 sonuna doğru küresel çapta faiz oranları düşürülmüş, merkez bankaları parasal genişlemeye gitmişti. Kasım sonuna doğru ise altın ile gelişen borsalar dip yapmış ve yeni bir yükselişe geçmişti. Ralli yolunda ilk yorulan gelişen borsalar olmuştu. 2.5 yıllık yükselişin ardından gelişen piyasalar 27 Nisan 2011’de tepe noktasını görmüş ve gevşemeye başlamıştı. Bundan 4 ay sonra da altın fiyatları 6 Eylül 2011’de bin 920.30 dolarla pik noktasına çıkmıştı. Altının 3 yıla yaklaşan zamanda primi yüzde 182’yi bulmuştu.

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