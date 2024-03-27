Altına fiyatı dar geliyor!

Dolar güçlenirken, altın fiyatları dar bir bantta hareket ediyor. Spot altın TSİ 06:10 itibariyle %0,1 düşüşle 2.176,29 dolar/ons oldu.

Altın fiyatları dolardaki yükselişin etkisiyle geriledi, ancak yatırımcılar ABD Merkez Bankası'nın politikasına dair daha fazla ipucu beklerken külçe altın dar bir aralıkta işlem görüyor.

Spot altın TSİ 06:10 itibariyle %0,1 düşüşle 2.176,29 dolar/ons oldu. ABD altın vadeli işlemleri de %0,1 düşüşle 2.175,20 dolara geriledi. Dolar endeksi rakipleri karşısında %0,2 güçlenerek altını diğer para birimi sahipleri için daha pahalı hale getirdi.

Altın fiyatları bu yıl şimdiye kadar %5'ten fazla yükseldi ve geçen hafta Fed'in gevşemesine yönelik artan bahisler, süregelen güvenli liman talebi ve jeopolitik gerginliklerin sayeside merkez bankası alımlarının yardımıyla rekor seviyeye ulaştı.

City Index kıdemli analisti Matt Simpson, "Mevcut jeopolitik ve potansiyel merkezi gevşeme zemininde altın fiyatları için aşırı aşağı yönlü bir durum oluşturmak zor" dedi.

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