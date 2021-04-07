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Ekonomi Altın yükselir mi, düşer mi? Gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç para oldu? 7 Nisan altın fiyatları
Ekonomi

Altın yükselir mi, düşer mi? Gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç para oldu? 7 Nisan altın fiyatları

Çeyrek altın kaç lira oldu? Merkez Bankası’ndaki görev değişimi sonrası yükselişe geçen altın fiyatları son haftalarda yatırımcısının yüzünü güldürüyor. Altın yükselişini hız kesmeden sürdürüyor. Bankalarda gram altın satın alan vatandaşlar ile yatırımını çeyrek altından yana kulanmak isteyenler altın yükselecek mi? Çeyrek altın veya gram altın alınır mı? Altın fiyatları yeniden rekor seviye çıkacak mı? sorularını sormakta. Çeyrek altın ve cumhuriyet altını fiyatlarının yanı sıra gram altın fiyatı da merak konusu. Peki serbest piyasada altın kaç para? Altın yükselir mi, düşer mi? Gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç para oldu?

Yeniakit Publisher
2021-04-07 10:18:00 - 2021-04-07 10:21:02
Altın yükselir mi, düşer mi? Gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç para oldu? 7 Nisan altın fiyatları

Altın fiyatları son ayların en yüksek seviyesine ulaştı. Gram altın 450 lira bandına yaklaşırken, dolar kuru 8 liraya geldi.  Piyasalarda çeyrek altın kaç liradan satılıyor? İşte 7 Nisan altın fiyatlarında son durum.

GRAM ALTIN FİYATI

454,94

457,16

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI

456,85

456,91

ALTIN/ONS ($) FİYATI

1.738,28

1.738,59

ÇEYREK ALTIN FİYATI

730,65

746,77

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

2.923,84

2.979,04

YARIM ALTIN FİYATI

1.457,35

1.494,09

ZİYNET ALTINI FİYATI

2.923,84

2.979,04

ATA ALTIN FİYATI

2.999,85

3.075,56

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

249,83

300,78

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

411,82

441,75

GÜMÜŞ GRAM FİYATI

6,59

6,59

GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI

25,04

25,06

Altın yükselir mi düşer mi?

 

Altın ve gümüş fiyatlarında yaşanan yükselişi değerlendiren teknik analiz uzmanı Tunç Şatıroğlu sosyal medya hesabından önemli tespitlerde bulundu. Şatıroğlu konuşmasında “Küresel piyasalarda tırmanışta olan altın fiyatları kriz algısının yüksek olmasından dolayı geçtiğimiz hafta mola verdiği yükselişine devam ediyor. Dalgalı seyrini sürdürmesi beklenen altın fiyatlarındaki yükseliş altın ürünlerindeki fiyatların tırmanmasına neden oldu. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 751 liradan satılırken, Cumhuriyet altını 3 bin 60 liradan, 22 ayar bileziğin gram fiyatı ise 416 liradan satıldı. Gram altın fiyatlarında yaşanan yükseliş gümüş fiyatlarına da yansıdı gümüşün gram fiyatı 6 lira 54 kuruşa yükseldi. Gram gümüş fiyatlarındaki yükseliş ons tarafına da yansıdı. Gümüşün ons fiyatı ise 25 dolar civarında seyretti.” dedi.

 

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