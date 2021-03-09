  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Altın yükseldi! Kilogramı 419 bin lira oldu
Ekonomi

Altın yükseldi! Kilogramı 419 bin lira oldu

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda standart altının kilogramı 419 bin liraya çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-03-09 17:00:00 -
Altın yükseldi! Kilogramı 419 bin lira oldu

Altın piyasasında, en düşük 417 bin lirayı, en yüksek ise 420 bin 200 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,5 artışla 419 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 862 milyon 780 bin 533,65 lira, işlem miktarı ise 2.080,02 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 890 milyon 934 bin 545,10 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Troy Kıymetli Madenler, MKS Kıymetli Madenler, Altınbaş Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kuruluş Osman 49. Bölüm 2. Fragman! Büyük çağrı yapıldı
Medya

Kuruluş Osman 49. Bölüm 2. Fragman! Büyük çağrı yapıldı

ATV ekranlarının sevilen dizilerinden Kuruluş Osman, 10 Mart Çarşamba akşamı izleyicilerle buluşacak. Dizinin 49. yeni bölümünde neler yaşan..
Ağrı'da muhteşem keşif! Bu köyün taşı toprağı resmen altın
Yerel

Ağrı'da muhteşem keşif! Bu köyün taşı toprağı resmen altın

Ağrı'nın Mollakara Köyü'nde iki noktada altın rezervi keşfedildi. Altının 2022 yılında çıkarılmaya başlanacağı ve bin kişinin istihdam edile..
Yağmur ve kar geliyor! Tüm yurtta etkili olacak
Yaşam

Yağmur ve kar geliyor! Tüm yurtta etkili olacak

Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Türkiye'de yarın akşam yağışların başlayacağını perşembe ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay