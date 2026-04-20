Gülistan Doku dosyasında Vali sessizliğini bozdu! Eski Vali Tuncay Sonel'den oğluna ve kendisine dair ilk açıklama

Eski Vali Tuncay Sonel, ifadesinde Gülistan Doku ile hiçbir şekilde tanışıklığı olmadığını net bir dille ifade etti. Kamuoyunda dile getirilen iddiaların aksine, kayıp genç kızla daha önce bir araya gelmediğini ve kendisiyle konuşmadığını belirten Sonel, soruşturmanın seyrini etkileyecek herhangi bir müdahalesinin söz konusu olmadığını iddia etti.

Oğluna yönelik iddiaları yalanladı

Oğlunun Gülistan Doku ile ilişkisi olduğu yönündeki söylentilere de sert çıkan Sonel, "Oğlum Gülistan'ı tanımıyor, görmedi ve aralarında hiçbir iletişim yok. Eğer bir sevgililik ilişkisi olsaydı, bu durum zaten baz kayıtlarında ve teknik incelemelerde ortaya çıkardı" dedi. Sonel, oğlunun isminin dosyaya dahil edilmesini hayal ürünü olarak niteledi.

Baz kayıtlarına "Cadde kalabalık" savunması

Oğlunun telefonunun olay mahalline yakın bölgelerde sinyal vermesiyle ilgili soruya da yanıt veren eski Vali, durumu hayatın olağan akışıyla açıkladı. Sinyal alınan bölgenin şehrin en hareketli caddelerinden biri olduğunu hatırlatan Sonel, "Orası çok işlek bir yer, oğlum da o esnada oradan geçmiş olabilir. Bu durumun Gülistan'ın kaybolmasıyla ilişkilendirilmesi doğru değil" ifadelerini kullandı.