Hobi bahçelerinde şok gelişme! Erdoğan talimatı verdi!

Osman Gökçek’in uyarısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, hobi bahçeleriyle ilgili çalışma başlatılması talimatı verdi; mağduriyetleri giderecek yasal çözüm aranıyor.

Türkiye genelinde binlerce vatandaşı yakından ilgilendiren hobi bahçelerinin geleceği, Ankara’da gerçekleşen üst düzey bir görüşmeyle yeniden şekilleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek arasındaki görüşme, yıkım kararları nedeniyle endişeli bekleyişini sürdüren bahçe sahipleri için umut ışığı oldu.

GÖKÇEK’TEN "SOSYAL MAĞDURİYET" UYARISI

Milletvekili Osman Gökçek, hobi bahçeleriyle ilgili yasal süreçlerin sahada ciddi mağduriyetler yarattığını bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan’a iletti. Gökçek, tarım arazilerinin korunması hassasiyetini paylaştıklarını ancak mevcut bahçelerin yıkılmasının binlerce aileyi ekonomik ve psikolojik olarak sarstığına dair bir rapor sundu. Gökçek’in "Vatandaşın sesine kulak vermeliyiz, bu yapılar sadece beton değil, insanların dinlenme alanı" mesajı görüşmenin en kritik noktasını oluşturdu.

ERDOĞAN’DAN "ORTA YOL" TALİMATI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sunulan uyarıları ve saha verilerini dinledikten sonra kurmaylarına talimat vererek konunun titizlikle incelenmesini istedi. Erdoğan’ın, tarımsal üretimi aksatmayacak ancak mülkiyet hakkı ve vatandaş memnuniyetini gözetecek "orta yollu" bir yasal formül üzerinde çalışılmasını beklediği öğrenildi.

YIKIMLAR DURACAK MI? YENİ YASA BEKLENTİSİ

Görüşmenin ardından kulislerde, hobi bahçeleri için yeni bir yasal statü tanımlanacağı konuşulmaya başlandı. Hazırlanacak yeni düzenleme ile;

Halihazırda yapılmış olan bahçelerin belirli bir standart ve vergi yükümlülüğü ile korunması,

Tarım arazilerine zarar vermeyecek şekilde "eko-turizm" veya "hobi alanı" statüsünün netleştirilmesi,

Bundan sonraki suistimallerin önüne geçecek sert ama net denetimlerin getirilmesi planlanıyor.