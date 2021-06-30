Altın yatırımcılarına negatif yönlü açıklama! Eğer bu seviyelere gelirse...

Gram Altını kısa vadede teknik olarak incelediğimizde, 21 (496,45) ve 55 (499,22) periyotluk üstel hareketli ortalamanın desteklediği 495,90 – 500,00 bölgesini takip etmekteyiz. Fiyat 495,90 – 500,00 bölgesi altında hareket ettiği sürece, negatif yönlü beklenti ön plana çıkabilir. Aşağı yönlü eğilimin sürmesi halinde 492,75 seviyelerine doğru fiyatlamalar gözlemlenebilir. Bu aşamada 492,75 – 494,50 bölgesi aşağı yönlü fiyatlamaları sınırlandıran bir görünüm çizebilir. 492,75 seviyesinin altında kalıcı fiyatlamaların oluşması halinde 491,25 ve 489,90 seviyeleri gündeme gelebilir.

Toparlanmalar söz konusu olabilir

Düşüş isteği 492,75 seviyesinde sınırlandıkça, 494,50 ve 495,90 seviyelerine doğru toparlanmalar söz konusu olabilir. Olası yükselişlerin 495,90 – 500,00 bölgesinde baskılanması durumunda, bu bölgeden yeni düşüşler kaydedilebilir. Bu nedenle pozitif yönlü beklentinin ön plana çıkabilmesi için 500,00 seviyesinin aşılmasını ve 500,00 seviyesi üzerinde 4 saatlik kapanışların oluşması gerekebilir. Bu halde 502,00 ve 504,00 seviyeleri ile karşılaşılabilir. Bu aşamada 89 periyotluk üstel hareketli ortalamanın desteklediği 502,00 seviyesinin tutumu, pozitif yönlü beklentinin devamlılığı açısından takip edilebilir.



Özetle; fiyat 495,90 – 500,00 bölgesi altında hareket ettiği sürece, negatif yönlü beklenti ön plana çıkabilir.