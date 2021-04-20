Altın yatırımcıları dikkat! Olumlu bir gelişme için dedi ve açıkladı

Ons Altın’ın değer kazanması sonrasında yukarı yönlü hareket devam ediyor. ABD 10 yıllık tahvillerinde görülen fiyat hareketliliklerinin azalması ve dolar endeksinde görülen geri çekilme Gram Altın için olumlu bir gelişme oldu. Hafta içerisinde yaşanacak gelişmeleri yakından takip edeceğiz.

Gram Altın’da yukarı yönlü hareketin devam etmesi durumunda 465 ve 470 TL direnç seviyelerinin takip edilmesi gerekirken aşağı yönlü bir hareketin olması durumunda ise 455 ve 450 TL destek seviyeleri aşağı yönlü hareket için önem arz ediyor.