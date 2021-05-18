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Altın yatırımcıları dikkat! Direnç ve destek noktaları için fiyat verildi
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Ekonomi Altın yatırımcıları dikkat! Direnç ve destek noktaları için fiyat verildi
Ekonomi

Altın yatırımcıları dikkat! Direnç ve destek noktaları için fiyat verildi

Altın fiyatlarının yükselişi sürerken yatırım firmalarından menkul kıymet için kritik açıklamalar geldi.

Yeniakit Publisher
2021-05-18 15:23:00 -
Altın yatırımcıları dikkat! Direnç ve destek noktaları için fiyat verildi

Gedik Yatırım firmasından gelen teknik analize göre, altının direnç ve destek fiyatlarının ne olacağı açıklandı.

Yapılan teknik analize göre, “Asya’da bazı bölgelerde artan vaka sayıları ve küresel anlamda ekonomilerin sekteye uğrayacağına dair endişelerin etkisi, ons altının yükselişini destekliyor. Dolar endeksi yatay ve Dolar/TL kuru 8,2965 – 8,3594 TL aralığında işlem görüyor. Spot piyasada gram altın hafif alıcılı. Günün geri kalanında, Avrupa Merkez Bankası Başkanı C. Lagarde ve Fed üyelerinin konuşmaları bulunuyor.” denildi.

Yapılan teknik analize göre

Yine direnç ve destek noktaları için, “Kontrat için 513,90 TL ve sonrasında 514,74 TL direnç noktaları olarak izlenebilir. Geri çekilmelerin görülmesi durumunda 511,40 TL ve 509,30 TL destek noktaları olarak görülüyor.” İfadeleri kullanıldı.

18 Mayıs 2021 - Saat 15:22 Altın fiyatları 

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