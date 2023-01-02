Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş üstüne basa basa uyardı! 2023'te sakın bunu almayın! Ben çıkardım

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, 2023 yılı için son tahminlerini kamuoyu ile paylaştı.

İşte İslam Memiş'in "Yeni yıl için risk değil, tedbir alın!" başlıklı yazısı:

2023 yılı benim nazarımda “KUMAR YILI” olacak.

Fiyatlarda ve piyasalarda istikrar beklememek gerek.

Ancak bu yıl ki sepetimin içerisinde dolar olmayacak.

TL karşısında değer kazanmayacağı için değil, alternatif olarak daha fazla kazandırabilecek farklı bir yatırım aracı olduğu için.

Yüzde 25 TL, yüzde 25 altın, yüzde 25 gümüş, yüzde 25 Euro veya Sterlin gibi.

Bunları tercihlerinize göre değiştirebilirsiniz.

Ama en az dört enstrüman ile yılı tamamlamak gerek!

Özellikle acemi yatırımcıların çarpılacağı, şirket iflaslarının yaşanacağı, enerji ve gıda krizinin çok konuşacağı bir yıl olabilir.

Dijital paraların, kripto paralarla ilgili yasal düzenlemelerin açıklanacağı bir yıl bekliyorum.

Enflasyon tarafında ise sert düşüşler öngörmüyorum.

Açıkladıkları rakamlar düşebilir ama halkın enflasyonunda bir düşüş beklemiyorum!

Dolar tarafında gerileme, altın ve gümüş tarafında yükselişler hızlanabilir.

Jeopolitik risk ve kitlesel göçlerde artış tırmanabilir.

Türkiye’nin 2023 hikâyesi daha farklı.

Türkiye seçim sürecinde olduğundan 2023’ü ikiye ayırıyorum.

Hazirana kadar, hazirandan sonra.

Ya da ilk yarı, ikinci yarı olarak.

Hazirana kadar musluklar biraz daha açılır.

Yapılandırmalar, af ve teşvikler, ÖTV ve matrah düzenlemeleri, düşük oranlı faiz kredileri, yeni konut satış projeleri gibi birçok açıklama peş peşe gelebilir.

2022’de kur ataklarına izin vermeyen TCMB, yılın ikinci yarısında kenara çekilebilir.

2023 yılı için rakamsal öngörülerim:

Dolar endeksi (dxy) : 95-92 dolar aralığı

EUR/USD : 1,15-1,17 aralığı

GBP/USD : 1,28-1,30 aralığı

DOLAR/TL : 24-25 lira aralığı

AVRO/TL : 27-28 lira aralığı

ALTIN/ONS : 1.980-2.150 dolar aralığı

GÜMÜŞ/ONS : 38/40 dolar aralığı

BİST 100 : 4.000-6.0000 puan aralığı

GRAM ALTIN : 1.400-1.600 lira aralığı

GRAM GÜMÜŞ : 20-25 lira aralığı