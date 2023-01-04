Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş son tahminini duyurdu! 30 lira birden fırlayacak

Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, Tv100'deki 'Altın ve gümüş fiyatları yeni zirveleri test etti…' başlıklı yazısında yeni tahminler yaptı.

İşte İslam Memiş'in piyasalara ilişkin tahminleri:

Rusya’nın yakında başlatacağı saldırı daha fiyatlara dahil olmadı!

Rusya’nın hamlesi de jeopolitik risklerin fiyatlanmasına neden olacak bir etken.

Yatırımcılar yine yıllık bazdaki getiriye odaklanmalı.

Yıl içerisinde yüzlerce kez kırımlar göreceğiz.

Sonuca baktığımızda sabit getiri de en güvenli limanın altın ve gümüş olduğunu görüyoruz.

Hangi bant aralıklarını takip etmek gerekli?

Kısa vadede hızlı yükselişler yaşandığı için teknik olarak aşağı yönlü düzeltme yapması gerekiyor.

Sonra yine yükselişin kaldığı yerden devam edeceğini tahmin ediyorum.

Teknik olarak altının ons fiyatında (XAU/USD) bin 815- bin 865 dolar önemli.

Aşağı ya da yukarı kırılım için bu bant aralıklarının dışına çıkması gerekiyor.

Teknik olarak gümüşün ons fiyatında (XAG/USD) 23,80-25,50 dolar aralığı önemli.

Bu bant aralıkları bu hafta için takibimde olacak.

Gram altın ve gram gümüş tarafında yükseliş yönlü bir problem yok.

Dolar veya onslardan beslendiği için getirisi sağlam.

Ekranlarda altın için bin 90 - bin 120 lira, serbest piyasalarda bin 100 - bin 150 lira aralığını takip edeceğim.

Ekranlarda gümüş için 13,80-14,80 lira, serbest piyasalarda 14,30-15,30 lira aralığını takip edeceğim.

Orta ve uzun vadede altın ve gümüş fiyatlarında “yeni rekor” cümlesini çok duyacağız.

İşin gerçeği ons tarafında toparlanma yeni başladı.

Altının ons fiyatı ne zaman 2 bin dolar, gümüşün ons fiyatı ne zaman 32 dolar yukarı yönlü kırar o zaman yükseliş diyebiliriz.