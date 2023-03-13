Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş duyurdu: Üzülmeyin, o tarihe dikkat

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın fiyatlarına ilişkin yeni tahminler yaptı.

İşte İslam Memiş'in TV100'de kaleme aldığı yazısındaki o ifadeleri...

Piyasaları yeni haftada oldukça yoğun veri ve ekonomi gündemi bekliyor.

Yurt içinde öne çıkan veriler ödemeler dengesi, perakende satışlar, konut satışları, konut fiyatları ve bütçe rakamları olacak.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) "Piyasa Katılımcıları Anketi" ve Fitch'in Türkiye için kredi notu değerlendirmesini de haftanın son günü analistlerin dikkatle takip edeceği gündem maddeleri olarak takvimde yer alıyor.

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Yurt dışı piyasalarda en öne çıkan başlıklar, ABD enflasyon rakamları ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararı olacak.

ABD enflasyon verisi ve Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB), faiz kararı küresel piyasalar için oldukça önemli.

Orta ve uzun vade için beklentilerimde bir değişiklik yok.

Altın, gümüş, EUR/USD paritesi yukarı; dolar endeksi (dxy) aşağı.

Geçen hafta ABD Tarım Dışı İstihdam (TDİ) verisinin beklentiden yüksek gelmesi, ABD’de iki bankanın batması emtia fiyatlarını destekledi.

BİST 100 Endeksi:

Endeks, haftayı 5 bin 384 puandan tamamlamıştı.

ABD’de batan bankaların psikolojik etkileşimi, banka hisselerinde hissedilebilir.

Bu hafta banka hisselerini yakından takip etmek gerek.

Endeks tarafında 5 bin 150-5 bin 450 puan aralığını takip edeceğim.

Dolar/TL kurunun güçlenmesi, satışları destekleyebilir.

EUR/USD:

Haftayı 1,0637 seviyesinden tamamlamış olsa da yıl içerisinde hedefim 1,15 seviyesi.

1,05 seviyesini dip seviyesi olarak görmeye devam ediyorum.

1,0550-1,07 bu hafta takip edeceğim bant aralığı.

ECB’nin faiz kararı olduğundan geniş bant aralığında dalgalanabilir.

Dolar Endeksi (dxy):

Hızlı yükseldiğini gördük.

Haftayı 104,63 seviyesinden tamamlamıştı.

103,20 seviyesine kadar geri çekilmesini takip edeceğim.

ECB’nin faiz kararı ve Christine Lagarde’nin açıklamaları etkili olabilir.

Gümüş ons (xag/usd):

Çok ucuz kalmaya devam ediyor.

Orta ve uzun vade için değerinin oldukça altında.

23 dolar seviyesini kırdıktan sonra önü açık.

Ons altın ve gram altın da geçen hafta yaşanan yükseliş için çok üzülmemeli.

Bir kez daha alım fırsatı vereceğini öngörüyorum.

Haftalardır düşüşlerin aldatmaca ve kalıcı olmayacağını ifade etmiştim.

Yıl sonu alım fırsatını verdikten sonra soluksuz bir yükseliş bizi bekliyor.

Özellikle Haziran sonrası.

Ons altın bin 880 dolar direncinden sonra tekrar bin 830 dolar seviyesine gerileyebilir.

Salı gününden itibaren kâr satışları görebiliriz.

Gram altın da ons tarafından olumsuz etkilenebilir.

Alamadım diye üzülmemek gerek, son fırsat gelebilir.

İyi haftalar…